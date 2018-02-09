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Школа молодых ученых для исследований по регенеративной медицине создана в Оренбурге

В стране
9 февраля, 16:16 UTC+3 ¶ ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 9, февраля. /ТАСС

Отмечается, что обучение будет построено таким образом, чтобы раскрыть темы, которых нет в программе высшего и послевузовского медицинского образования

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ОРЕНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Школа молодых ученых для исследований по регенеративной медицине впервые создана в Оренбурге, сообщил в пятницу вице-губернатор Оренбургской области Павел Самсонов.

Регенеративная медицина - восстановление пораженной болезнью или травмированной ткани с помощью стволовых клеток. В Оренбурге два года назад стартовала программа исследования по использованию собственных регенеративных клеток из жировой ткани самого пациента для лечения остеоартроза, уже есть первые положительные результаты.

"Медицинская наука развивается семимильными шагами. Школа молодых ученых позволит всем желающим перенять опыт ведущих ученых-медиков России", - сказал Самсонов на открытии школы.

В ней будут обучаться студенты, ординаторы, аспиранты, которым интересны научные исследования в области регенеративной медицины, и они собираются в своей научной работе и врачебной практике применять инновационные методы диагностики и лечения. Программа семинаров школы будет построена таким образом, чтобы раскрыть темы, которых нет в программе высшего и послевузовского медицинского образования. Организатор школы - Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии.

"Главная цель школы - объединить амбициозных перспективных молодых людей со всех регионов России, дать им возможность... получить те знания в области регенеративной медицины, которые доступны жителям мегаполиса", - сказала ТАСС руководитель школы, председатель Совета молодых ученых Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Ильвира Гильмутдинова.

Обучение в школе будет бесплатным, лекторами станут лучшие специалисты в области регенеративной медицины. Исследования будут проводиться в рамках Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными.

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