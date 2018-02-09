Детский технопарк "Кванториум" в Ярославской области будет сотрудничать с "ОДК-Сатурн"

ТАСС, 9 февраля. Детский технопарк "Кванториум" в Рыбинске Ярославской области и ПАО "ОДК- Сатурн" подписали соглашение о сотрудничестве, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"В присутствии губернатора было подписано соглашение о сотрудничестве между "Кванториумом" и ПАО "ОДК-Сатурн", - говорится в сообщении.

Дети, занимающиеся в рыбинском "Кванториуме", уже посетили производство "Сатурна". "Совместную работу будем продолжать, это еще одно звено в формировании и развитии той технической интеллигенции, которая необходима городу", - цитирует пресс-служба заместителя управляющего директора ПАО "ОДК-Сатурн" Алексея Соболева.

Соглашения о сотрудничестве с "Кванториумом" планируют заключить несколько крупных предприятий области: АО "Рыбинский завод приборостроения", ОАО "Каскад Верхневолжских ГЭС", судостроительный завод "Вымпел", конструкторское бюро "Луч". По данным правительства области, в настоящий момент обсуждается создание второго детского технопарка в регионе - в Ярославле.

Компания "ОДК-Сатурн" находится в Рыбинске Ярославской области, имеет филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Омске, производит двигатели для гражданской, транспортной, военной авиации, беспилотных летательных аппаратов, а также промышленные и морские газотурбинные двигательные установки в рамках программы импортозамещения. Работает в составе Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в госкорпорацию "Ростех").

Технопарки "Кванториум" - площадки, где дети в проектном формате решают реальные задачи по перспективным естественно-научным и техническим направлениям. Парки открываются в рамках инициативы "Новая модель системы дополнительного образования детей", утвержденной Агентством стратегических инициатив в мае 2015 года. "Кванториум" в Рыбинске открылся 17 октября. Ежегодно на его базе планируется обучать около 800 школьников.