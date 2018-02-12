Замглавы района Петербурга, в котором жительница погибла от упавшего с крыши льда, уволен

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Заместитель главы администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга Александр Маслов и глава районного жилищного агентства Сергей Алексеев уволены после гибели женщины от падения на нее льда с дома на улице Репина. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе районной администрации.

"Замглавы Александр Маслов и глава жилищного агентства Сергей Алексеев уволены", - сказала представитель администрации, уточнив, что увольнение связано с происшествием на улице Репина.

9 февраля пожилую местную жительницу госпитализировали после падения на нее льда с крыши дома, но спасти ее не удалось. По словам очевидцев, женщина сама перешла сигнальное ограждение, чтобы покормить бездомных животных. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

По данным городского комитета по благоустройству, с 5 по 12 февраля от сосулек и снежных "шапок" очищены карнизы 11,5 тыс. домов в Северной столице. Ежедневно в городе работают почти 1,5 тыс. кровельщиков, в опасных зонах выставлено более 15 тыс. ограждений, но ситуация по ряду районов остается напряженной. В минувшие выходные на горячую линию жилищного комитета Петербурга поступило 75 обращений, всего за неделю принято 230 жалоб граждан, в основном из Центрального, Василеостровского и Адмиралтейского районов.

По информации государственной административно- технической инспекции, с начала зимнего периода ведомством возбуждено 40 дел об административных правонарушениях за несоблюдение требований закона в части порядка уборки от снега и наледи объектов нежилого фонда и территории Петербурга. Общая сумма штрафов составила один 1 млн рублей.