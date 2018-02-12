Питьевую воду проверяют в поселке в Карелии, где 15 человек заболели кишечной инфекцией

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 февраля. /ТАСС/. Пять взрослых и десять детей пострадали от кишечной инфекции в поселке Чална Пряжинского района Карелии. Один ребенок госпитализирован, сообщает в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения республики.

"В период с 5 по 12 февраля в поселке Чална зарегистрировано 15 случаев обращения за медицинской помощью с подозрением на острую кишечную инфекцию. Среди заболевших 10 детей и подростков в возрасте до 17 лет", - говорится в сообщении.

По данным министерства, в республиканскую инфекционную больницу госпитализирован один ребенок, еще 14 заболевших жителей поселка находятся на амбулаторном лечении. Как уточнили ТАСС в управлении Роспотребнадзора по Карелии, состояние заболевших оценивается как средней тяжести. В настоящее время устанавливаются причины возникновения и распространения инфекции. В том числе организован мониторинг состояния качества питьевой воды в поселке.

Как рассказал ТАСС глава поселения Тойво Саволайнен, ранее в поселке произошла авария на водопроводе, к которому подключены социальные объекты и часть жилых домов. "Возможно, при ее ликвидации в водопровод попала какая-то грязь", - сказал Саволайнен.

В поселке Чална, по данным статистики, проживают 2,5 тыс. человек. Населенный пункт находится в 23 км от столицы региона - Петрозаводска.