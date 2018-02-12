Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.02:
$ 58.02
€ 71.25
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Питьевую воду проверяют в поселке в Карелии, где 15 человек заболели кишечной инфекцией

В стране
12 февраля, 18:46 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 12, февраля. /ТАСС

Один ребенок госпитализирован

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 февраля. /ТАСС/. Пять взрослых и десять детей пострадали от кишечной инфекции в поселке Чална Пряжинского района Карелии. Один ребенок госпитализирован, сообщает в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения республики.

"В период с 5 по 12 февраля в поселке Чална зарегистрировано 15 случаев обращения за медицинской помощью с подозрением на острую кишечную инфекцию. Среди заболевших 10 детей и подростков в возрасте до 17 лет", - говорится в сообщении.

По данным министерства, в республиканскую инфекционную больницу госпитализирован один ребенок, еще 14 заболевших жителей поселка находятся на амбулаторном лечении. Как уточнили ТАСС в управлении Роспотребнадзора по Карелии, состояние заболевших оценивается как средней тяжести. В настоящее время устанавливаются причины возникновения и распространения инфекции. В том числе организован мониторинг состояния качества питьевой воды в поселке.

Как рассказал ТАСС глава поселения Тойво Саволайнен, ранее в поселке произошла авария на водопроводе, к которому подключены социальные объекты и часть жилых домов. "Возможно, при ее ликвидации в водопровод попала какая-то грязь", - сказал Саволайнен.

В поселке Чална, по данным статистики, проживают 2,5 тыс. человек. Населенный пункт находится в 23 км от столицы региона - Петрозаводска.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Карелия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Будет ли в бюллетене кандидат "против всех"?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Актер и продюсер Дмитрий Соловьев умер в возрасте 43 лет
2
На месте крушения Ан-148 найдено более 1400 фрагментов тел погибших
3
Любовь и лед. Как керлингисты Брызгалова и Крушельницкий шли к Олимпиаде
4
Расследование крушения Ан-148 в Подмосковье. Хроника событий
5
Траньков: Вагнер нужно что-нибудь выиграть, прежде чем критиковать фигуристку Загитову
6
Посольство США в Москве прокомментировало идею переименования улицы у здания дипмиссии
7
Более 60 пассажиров разбившегося Ан-148 были жителями Оренбургской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама