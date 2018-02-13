До 40 тыс. газовых баллонов в Омской области имеют истекший срок годности

ОМСК, 13 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. От двадцати до сорока тысяч газовых баллонов в Омской области, где в течение месяца из-за их детонации произошло сразу три ЧП, имеют истекший срок годности, рассказал во вторник ТАСС замминистра строительства и жилищно-коммунального комплекса региона Дмитрий Шикалов.
"По информации компаний, которые имеют право продавать газ в баллонах, количество баллонов с истекшим сроком годности сейчас варьируется [в Омской области] от 20 до 40 тысяч", - сообщил Шикалов.
Исполнительный директор Омской областной газовой компании Юрий Борисовский рассказал ТАСС, что ситуация с баллонами в регионе - катастрофическая. "Только в Омске порядка 88% баллонов исчерпали срок эксплуатации. Их нельзя обслуживать, их нужно просто утилизировать", - сказал он.
По его словам, пустой 50-литровый баллон стоит около 1900 рублей. "Это не такие большие деньги для жителей города или южных районов области. А вот в северных районах с деньгами у населения туго, не каждый может себе это позволить", - рассказал Борисовский, отметив, что баллоны являются собственностью жителей.
Основной причиной сложившейся ситуации стало то, что большая часть жителей до недавнего времени заправляла газовые баллоны на автозаправках, которые не имеют право это делать, сказал Борисовский. "Раз в пять лет баллон должен пройти техническую экспертизу, его должен осмотреть специалист, опрессовать, определить внешние признаки повреждений. На заправках, конечно, никто этим не занимался", - рассказал представитель газовой компании.
Он отметил, что даже официальные газонаполнительные пункты, имеющие право заправлять баллоны, могут работать только с юридическими лицами. "Этот газ, пропан, не является коммунально-бытовым, и в организациях с ним работают специально обученные люди, например сварщики", - сообщил Борисовский. Поставлять газ в баллонах населению могут только те организации, которые имеют в своем составе аварийно-диспетчерскую службу и проводят освидетельствование внутридомового газового оборудования.
По словам Шикалова, произошедшие в регионе ЧП показали, что область нуждается в более жестком контроле газобаллонного рынка. "Врио губернатора Александр Бурков поручил разработать меры, которые позволят минимизировать риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных со взрывами баллонов, и навести порядок на этом рынке. Выход из сложившейся ситуации [c просроченными баллонами] есть. Необходимо провести их освидетельствование. Часть баллонов можно будет вернуть на рынок, а часть - утилизировать", - рассказал замминистра.
Он уточнил, что работа по обновлению парка газовых баллонов будет производиться планомерно. "Единовременно приобрести большое количество баллонов не сможет ни одна компания. Жителям рекомендуется помнить о безопасности и самостоятельно покупать баллоны", - считает Шикалов.
В правительстве Омской области сообщили, что власти оценят объем денежных средств, необходимых для замены баллонов, и рассмотрят возможность субсидирования этого мероприятия.
Из-за газовых баллонов в регионе на западе Сибири в течение месяца трижды происходили чрезвычайные происшествия. Так, 23 декабря прошлого года взрывом газа в квартире десятиэтажного дома было выбито несколько стеновых панелей и разрушена межкомнатная перегородка. Хозяйка квартиры была госпитализирована с ожогами.
Двенадцатого января в результате взрыва баллона и последовавшего пожара были повреждены четыре квартиры в пятиэтажном доме, семь человек попали в больницу, трое из них позднее в тяжелом состоянии были отправлены в Москву. 22 января взрыв газового баллона в частном доме в поселке Седельниково Омской области привел к пожару, в котором погибли пять детей из приемной семьи, а их приемная мать попала в больницу с ожогами.
По мнению экспертов, причиной ЧП стало то, что наполненные в нарушение правил безопасности до максимума на морозе баллоны вносили в теплое помещение. В результате газ при нагреве расширялся и разрывал баллон. При этом баллоны с просроченным сроком эксплуатации, с повреждениями оболочки, выдерживают гораздо меньшее давление.