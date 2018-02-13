До 40 тыс. газовых баллонов в Омской области имеют истекший срок годности

ОМСК, 13 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. От двадцати до сорока тысяч газовых баллонов в Омской области, где в течение месяца из-за их детонации произошло сразу три ЧП, имеют истекший срок годности, рассказал во вторник ТАСС замминистра строительства и жилищно-коммунального комплекса региона Дмитрий Шикалов.

Состояние баллонов

"По информации компаний, которые имеют право продавать газ в баллонах, количество баллонов с истекшим сроком годности сейчас варьируется [в Омской области] от 20 до 40 тысяч", - сообщил Шикалов.

Исполнительный директор Омской областной газовой компании Юрий Борисовский рассказал ТАСС, что ситуация с баллонами в регионе - катастрофическая. "Только в Омске порядка 88% баллонов исчерпали срок эксплуатации. Их нельзя обслуживать, их нужно просто утилизировать", - сказал он.

По его словам, пустой 50-литровый баллон стоит около 1900 рублей. "Это не такие большие деньги для жителей города или южных районов области. А вот в северных районах с деньгами у населения туго, не каждый может себе это позволить", - рассказал Борисовский, отметив, что баллоны являются собственностью жителей.

В чем причины?

Основной причиной сложившейся ситуации стало то, что большая часть жителей до недавнего времени заправляла газовые баллоны на автозаправках, которые не имеют право это делать, сказал Борисовский. "Раз в пять лет баллон должен пройти техническую экспертизу, его должен осмотреть специалист, опрессовать, определить внешние признаки повреждений. На заправках, конечно, никто этим не занимался", - рассказал представитель газовой компании.

Он отметил, что даже официальные газонаполнительные пункты, имеющие право заправлять баллоны, могут работать только с юридическими лицами. "Этот газ, пропан, не является коммунально-бытовым, и в организациях с ним работают специально обученные люди, например сварщики", - сообщил Борисовский. Поставлять газ в баллонах населению могут только те организации, которые имеют в своем составе аварийно-диспетчерскую службу и проводят освидетельствование внутридомового газового оборудования.

Что делать?

По словам Шикалова, произошедшие в регионе ЧП показали, что область нуждается в более жестком контроле газобаллонного рынка. "Врио губернатора Александр Бурков поручил разработать меры, которые позволят минимизировать риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных со взрывами баллонов, и навести порядок на этом рынке. Выход из сложившейся ситуации [c просроченными баллонами] есть. Необходимо провести их освидетельствование. Часть баллонов можно будет вернуть на рынок, а часть - утилизировать", - рассказал замминистра.

Он уточнил, что работа по обновлению парка газовых баллонов будет производиться планомерно. "Единовременно приобрести большое количество баллонов не сможет ни одна компания. Жителям рекомендуется помнить о безопасности и самостоятельно покупать баллоны", - считает Шикалов.

В правительстве Омской области сообщили, что власти оценят объем денежных средств, необходимых для замены баллонов, и рассмотрят возможность субсидирования этого мероприятия.

Взрывы баллонов в Омской области

Из-за газовых баллонов в регионе на западе Сибири в течение месяца трижды происходили чрезвычайные происшествия. Так, 23 декабря прошлого года взрывом газа в квартире десятиэтажного дома было выбито несколько стеновых панелей и разрушена межкомнатная перегородка. Хозяйка квартиры была госпитализирована с ожогами.

Двенадцатого января в результате взрыва баллона и последовавшего пожара были повреждены четыре квартиры в пятиэтажном доме, семь человек попали в больницу, трое из них позднее в тяжелом состоянии были отправлены в Москву. 22 января взрыв газового баллона в частном доме в поселке Седельниково Омской области привел к пожару, в котором погибли пять детей из приемной семьи, а их приемная мать попала в больницу с ожогами.

По мнению экспертов, причиной ЧП стало то, что наполненные в нарушение правил безопасности до максимума на морозе баллоны вносили в теплое помещение. В результате газ при нагреве расширялся и разрывал баллон. При этом баллоны с просроченным сроком эксплуатации, с повреждениями оболочки, выдерживают гораздо меньшее давление.