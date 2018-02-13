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В Татарстане планируется создать судостроительную корпорацию

В стране
13 февраля, 18:42 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 13, февраля. /ТАСС

Глава региона Рустам Минниханов призвал разделить производство на гражданское и оборонное направления

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КАЗАНЬ, 13 февраля. /ТАСС/. Крупную судостроительную корпорацию планируется создать в Татарстане на базе АО "Холдинговая компания "Ак Барс". Об этом во вторник рассказал генеральный директор АО "Зеленодольский судостроительный завод им. Горького" (входит в холдинг) Ренат Мистахов, представляя корпорацию президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

"Единую корпорацию мы видим для себя в четырех направлениях - проектирование, судостроение, производство комплектов, судомеронт и сервис. Судостроение означает расширение рынка, который есть сейчас и номенклатуры выпускаемой продукции. В настоящее время группа предприятий, работающих в холдинговой компании "Ак Барс" в судостроении имеет объем производства в 36 млрд рублей. Мы видим, что сегодня необходимо увеличивать объемы, и одной из основных задач мы ставим стратегическое создание одной единой компании с ростом объемов производства в три раза и ежегодным оборотом не менее 100 млрд рублей", - рассказал он.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Зеленодольского судостроительного завода, планируется, что в корпорацию войдут сам завод, Зеленодольское проектно-конструкторское бюро, казанский завод "Электроприбор" (производство оптического и электронного оборудования), "Волготатсудоремонт" (судоремонт), "Ак Барс Металл" (производство строительных металлоконструкций) и "Адриа Винч Зеленодольск" (проектирование и производство высокотехнологичного оборудования для судостроительной отрасли, деревообрабатывающей и горнодобывающей промышленности). По словам Мистахова, в рамках единого управления корпорацией будут сконцентрированы маркетинг, продажи, кадровая политика, техническая политика, экономика и финансы.

"Стратегически это решение правильное, нужно создавать судостроительный кластер. Рядом с вами должны быть партнеры, компонентная база, может быть какие-то виды продукции отдать на аутсорсинг. Может быть необходимо разделить гражданское и оборонное направление, потому что нам необходимо наращивать гражданское направление, выпускать яхты, катера, реализовывать экспортный потенциал. (…) Нужно серьезно работать по гособоронзаказу, работать на внешний рынок", - сказал Минниханов после презентации.

Холдинговая компания "Ак Барс" - управляющая компания группы промышленных, строительных, сельскохозяйственных, пищевых, транспортных и торговых предприятий Татарстана - объединяет свыше 30 компаний.

Зеленодольский завод имени A. M. Горького - одно из крупнейших и стратегически важных судостроительных предприятий России. За 120 лет работы завод построил более 1,5 тыс. морских и речных кораблей и судов различных классов и назначений.

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