Глава Севастополя предложил ОНФ вместе контролировать благоустройство города

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников предложил региональному отделению Общероссийского народного фронта совместно контролировать благоустройство городских территорий и розничные цены на продукты.

"У вас есть рабочая группа "Комфортная среда", у нас идет большой объем работ по благоустройству дворовых территорий и начинается благоустройство городских пространств. Функция контроля и взаимного участия очень важна. Я хотел бы, чтобы мы обсудили, каким образом может быть налажено взаимодействие. Также я недавно озвучивал просьбу активно взаимодействовать при контроле за ценами на продукты питания", - сказал Овсянников в понедельник на встрече с сопредседателем севастопольского отделения ОНФ Владимиром Немцевым.

Глава Севастополя отметил, что контроль над благоустройством городских пространств должен касаться работ по приведению в порядок парков, скверов, памятных и исторических мест города, а контроль за ценами - фермерских ярмарок, где по договоренности с правительством, все продукты должны продаваться на 25% дешевле, чем стоят в среднем по региону.