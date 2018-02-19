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Глава Севастополя предложил ОНФ вместе контролировать благоустройство города

В стране
19 февраля, 18:15 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 19, февраля. /ТАСС

Дмитрий Овсянников отметил, что контроль над благоустройством городских пространств должен касаться работ по приведению в порядок парков, скверов, памятных и исторических мест города

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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников предложил региональному отделению Общероссийского народного фронта совместно контролировать благоустройство городских территорий и розничные цены на продукты.

"У вас есть рабочая группа "Комфортная среда", у нас идет большой объем работ по благоустройству дворовых территорий и начинается благоустройство городских пространств. Функция контроля и взаимного участия очень важна. Я хотел бы, чтобы мы обсудили, каким образом может быть налажено взаимодействие. Также я недавно озвучивал просьбу активно взаимодействовать при контроле за ценами на продукты питания", - сказал Овсянников в понедельник на встрече с сопредседателем севастопольского отделения ОНФ Владимиром Немцевым.

Глава Севастополя отметил, что контроль над благоустройством городских пространств должен касаться работ по приведению в порядок парков, скверов, памятных и исторических мест города, а контроль за ценами - фермерских ярмарок, где по договоренности с правительством, все продукты должны продаваться на 25% дешевле, чем стоят в среднем по региону.

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