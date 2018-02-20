Более 6% избирателей Чукотки в труднодоступных местах проголосуют досрочно

ТАСС, 20 февраля. Около 2 тыс. жителей Чукотки, что составляет 6,6% от всех избирателей округа, находящихся в труднодоступных районах, смогут проголосовать на выборах президента России досрочно. Об этом ТАСС во вторник сообщил заместитель председателя Избирательной комиссии Чукотского автономного округа Арсений Паксюткин.

"Досрочное голосование по закону будет проводиться в отношении тех избирателей, которые находятся на значительном удалении и с которыми затруднено транспортное сообщение. К ним отправятся члены избирательных комиссий на самолетах или вездеходах. Таким образом голосовать будет около 2 тыс. человек. Это, казалось бы, небольшая цифра, но среди избирателей округа, которых всего 30 тыс, это серьезная часть", - рассказал Паксюткин.

Таким образом голосовать будут оленеводы, промышленники, военные, метеорологи и другие работники удаленных мест, которые есть в каждом из шести районов округа.

Представитель окружного избиркома отметил, что досрочное голосование начнется 25 февраля и будет идти до 17 марта.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.