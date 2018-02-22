Современный Дом культуры открыли в одном из поселков Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 22 февраля. /ТАСС/. Многофункциональный дом культуры с залом на 300 мест открылся в поселке Кавказском - райцентре Прикубанского района Карачаево-Черкесии, сообщила в четверг пресс-служба главы и правительства КЧР.

"Вопрос сохранения и приумножения традиций и культуры народов остается одним из приоритетных направлений развития нашего государства <…> Надеюсь, что этот Дворец станет поистине многофункциональным центром культуры, местом развития народных традиций и ваших талантов, дорогие земляки", - сказал на церемонии открытия глава КЧР Рашид Темрезов.

Общая площадь здания составляет 500 квадратных метров. В нем, в частности, расположен зрительный зал с концертной сценой, который трансформируется для спортивных игр и занятий. Объект полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями. Он возведен в течение 2017 года по программе "Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы" на условиях софинансирования из республиканского бюджета.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в Карачаево-Черкесии по двум ФЦП "Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы" и "Устойчивое развитие сельских территорий" запланировано строительство домов культуры в ауле Старо-Кувинск, поселке Правокубанском, селах Ильичевское и Важное, станице Сторожевой и ауле Адиль-Халк. Реконструкция будет проводиться в селе Красный Курган и ауле Кубина.