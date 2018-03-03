Музей-ледокол "Красин" в Петербурге отмечает День кота-морехода

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Музей-ледокол "Красин" в Санкт-Петербурге отмечает День кота-морехода, акция приурочена к Российскому дню кошки, который традиционно празднуется 1 марта, рассказала ТАСС директор музея Ирина Стонт.

"Каждый год уже на протяжении десяти лет мы празднуем День кота-морехода. Для нас это очень важно - на нашем борту всегда были судовые коты, в этот день проходят кото- викторина, кото-выставка, все гости, у кого кошачьи фамилии, проходят по удостоверению личности бесплатно", - сказала она.

Главная часть акции - рассказ о судовых котах ледокола "Карасин", которые вместе с экипажем ходили в суровых водах Северного Ледовитого океана. В 1928 году один из них принял участие в спасении экипажа дирижабля "Италия", потерпевшего крушение в Арктике.

"Коты всегда сами приходили и сами же уходили, многие говорят, что это спасительная душа. Все коты были черные, но у них где-то... либо на лапке, либо на ушке обязательно была белая вставочка. Когда заложен был первый шпангоут корабля в 1916 году, на борту появился первый черный кот. Так же случилось в 1928 году, когда на борту внезапно появился кот, он проходил всю экспедицию с экипажем, вернулся назад на набережную Лейтенанта Шмидта", - рассказала Стонт.

Сейчас с "Красиным" связан еще один черный кот - Кузьма. Его спасли с льдины на Неве, когда ледокол уже стал музеем. Несколько лет он прожил на судне, теперь в статусе ветерана ледокольного флота живет у одной из сотрудниц музея, получая так называемую ледовую пенсию.

Ледокол "Красин" был построен во время Первой мировой войны. Принимал участие в полярных экспедициях, в годы войны проводил полярные конвои союзников, поставлявших по ленд-лизу оружие и продовольствие в СССР. После войны работал на Северном морском пути. В 1995 году на ледоколе открыта первая выставка, с 2004 года он является филиалом Музея Мирового океана.