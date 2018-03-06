Депутаты предложили штрафовать пассажиров метро в Петербурге за оставленные вещи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок и Мария Щербакова предложили ввести ответственность пассажиров за оставленные личные вещи в метро. Как сообщили во вторник в аппарате Четырбока, парламентарии обратились в городской комитет по транспорту с предложением изменить правила пользования петербургским метрополитеном, что позволит в дальнейшем установить штраф за их нарушение.

"Депутаты Денис Четырбок и Мария Щербакова обратились к председателю комитета по транспорту Александру Головину с просьбой дополнить правила пользования петербургским метрополитеном пунктами, которые запрещают пассажирам оставлять свой багаж без присмотра. В случае положительного ответа парламентарии намерены изменить закон об административных правонарушениях, установив для рассеянных пассажиров ответственность за оставление багажа без присмотра, вплоть до применения штрафных санкций", - сообщили в аппарате депутата.

Свою инициативу депутаты объяснили сбоями графика работы метрополитена и неудобствами, вызванными закрытием станций для проверок бесхозных предметов. При этом в большинстве случаев забытые сумки опасности не представляют, в них обнаруживают продукты питания и личные вещи или пустые коробки.

Депутаты отмечают, что в действующих правилах пользования метрополитеном обязанность держать свои вещи в непосредственной близости не закреплена, поэтому привлечь к ответственности за оставление багажа без присмотра невозможно.

Согласно данным Петербургского метрополитена, в прошлом году поступали сообщения о бесхозных предметах, обнаруженных на станциях и в вагонах поездов, более семи тысяч раз. Для снижения количества забытых предметов метрополитен совместно с петербургским художником Ильей Тихомировым разработал и опубликовал серию шаржей на рассеянных пассажиров. Также были созданы видеоролики с участием известных артистов, в которых демонстрировались влияние забытых вещей на работу городской подземки.