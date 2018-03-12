Как дух "белой женщины" и пиджак астролога сделали гору Пидан популярной у туристов

Гора Ливадийская (местные называют ее Пидан) в Шкотовском районе Приморья еще 20 лет назад была одной из самых загадочных и неизведанных вершин на Дальнем Востоке, окутанных странными и пугающими легендами. Сегодня с развитием туризма в регионе она не только стала самой исхоженной горой во всем крае, но и обратила на себя внимание местных властей как перспективный объект для развития вокруг нее туристического кластера.

Если вокруг вершины когда-то и водились духи, то сегодня посещающие ее еженедельно тысячи туристов, видимо, уже распугали всю нечисть. Хотя именно мистические обитатели Пидана в свое время стали тем магнитом, который неизменно притягивал сюда любителей горного отдыха.

Легендарный Пидан

Вершина Ливадийская находится всего в каких-то двух с половиной часах езды на автомобиле от Владивостока. Происхождение названия Пидан — китайское, его можно перевести как "Большие скалы". До 1972 года в Приморье названия множества географических объектов имели китайское происхождение, но после вооруженного конфликта за остров Даманский они все были переименованы. Сохранившееся в народе старое наименование вершины придавало ей в глазах туристов дополнительный шарм.

Сама по себе эта гора была не то чтобы очень примечательна — всего 1332 м над уровнем моря, — если бы не множество придуманных легенд, которые теперь рассказывают экскурсоводы своим подопечным. Как пишет в статье о пиданских легендах доктор филологических наук Татьяна Краюшкина, горе Ливадийская приписывают наличие некой особой силы. Поддавшись ей, люди начинают неадекватно себя вести: смеяться, рыдать, ругаться, ночью не могут уснуть или, напротив, крепко спят и видят какие-то необыкновенные сны.

Среди обитающих вокруг вершины существ (согласно местным легендам) она называет духов "великого жреца" и его возлюбленной "белой женщины", летающего человека, испускающего ужасный крик, и даже пиджак известного астролога Александра Ремпеля, который якобы регулярно пугает туристов.

"Не избежал Пидан и легенд о кладах. По одной из них, где-то далеко в пещерах барон Унгерн спрятал бохайские (Бохай — государство, существовавшее на территории Приморья в Средние века — прим. ТАСС) сокровища. Самым известным кладом называют некую "золотую бабу", которая представляет собой фигуру женщины, выполненную из золота в полный рост и украшенную драгоценными камнями", — пишет в своей статье Краюшкина.

Автор уверена: хоть все эти мифы и очень похожи на настоящие, они по сути лишь псевдофольклор, и написал их не народ, а вполне конкретные люди, пусть и неизвестные. Как рассказал ТАСС руководитель спортивно-туристического клуба "Грин Тур" (Green Tour) Владимир Шкрябин, все эти рассказы он слышал еще в конце 1980-х годов.

"Не знаю, ходил ли на эту гору кто-то специально, чтобы увидеть летающий пиджак Ремпеля и "белую женщину", но истории эти уже существовали, когда я учился в институте, это 1989 год. Откуда они взялись, я уже не могу сказать. Видимо, их придумали еще раньше", — говорит Шкрябин.

А туристов все больше

Какой бы интерес ни вызывали мистические тайны Пидана, долгое время лишь редкие группы поднимались на вершину.

"Мне кажется, не было такого момента, чтобы Пидан стал внезапно популярен. В 1990 году там за неделю в самый лучший сезон проходили максимум пять человек. И такая ситуация сохранялась почти до 2000-х годов. А вот дальше уже поток начал возрастать", — рассказывает Шкрябин.

Развернуть Туристы делают селфи на вершине Ливадийская © Юрий Смитюк/ТАСС Туристы делают селфи на вершине Ливадийская © Юрий Смитюк/ТАСС

По его словам, которые совпадают с данными исследователей Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), за последние 15 лет количество посетителей выросло в 10 раз. Сейчас за одни выходные гора принимает до 1,5–2 тыс. гостей.

"Я думаю, что рост популярности горы связан с развитием туристического бизнеса у подножия. В 2000-е годы коммерсанты начали возить людей к подъему и организовывать туры прямо из Владивостока. Это сделало гору, подъем на которую и без того не представляет особой сложности, максимально доступной", — считает глава туристического клуба.

Нагрузка на гору слишком высока

Об опасности такой популярности вершины в 2018 году заговорили ученые ДВФУ. Географы и экологи университета рассчитали, что общая рекреационная, безопасная для экологии нагрузка на легендарную вершину сегодня превышена в 500 раз. По словам доцента Школы естественных наук ДВФУ Андрея Сазыкина, в октябрьские выходные 2002 года на Пидан поднимались не более 170 человек в день, а в 2017 году суточная посещаемость уже достигла 1700 человек.

Количество посетителей вершины уже многократно превышает все допустимые нормы. В 2017 году рекреационная нагрузка на этот природный комплекс в день наблюдения составила почти 90 чел./га. Тогда как предельно допустимая нагрузка для лесов на склонах Ливадийской составляет 0,5 чел./га в сутки, а емкость остальных ландшафтов горы еще ниже — 0,1–0,2 чел./га в день Андрей Сазыкин доцент Школы естественных наук ДВФУ

При этом, отмечают ученые ДВФУ, в день пиковой нагрузки в октябре 2017 года туристы приносили в копилку коммерсантов около 3,4 млн рублей. И это без учета продажи еды, напитков и сувениров у подножия.

Обеспокоенные таким положением вещей ученые предложили создать в этом районе Южно-Приморский природный парк, что дало бы правовую и организационную базу для охраны территории и регулирования рекреационных нагрузок.

Большие планы

Власти края тоже обратили внимание на перспективную достопримечательность, и у них собственное видение того, как надо ее развивать. Правда, о создании природного парка речи пока не идет. Как рассказали ТАСС в департаменте туризма Приморского края, власти предлагают другой вариант — создание здесь туристско-рекреационного кластера "Пидан".

"Этот природный объект пользуется большой популярностью среди туристов. Помимо самих жителей края и гостей из других российских регионов, гора традиционно привлекает внимание иностранных путешественников из Южной Кореи, КНР, Японии. Основная специализация существующих объектов кластера — спортивно-оздоровительная и экологическая. На территории Шкотовского района уже есть горнолыжные комплексы, парк семейного отдыха, сафари-парк, теннисные корты и аэроклуб", — рассказали в департаменте.

Однако этого мало для освоения потенциала Пидана. Поэтому в рамках кластера планируются создание инженерной инфраструктуры для дальнейшего развития существующих горнолыжных баз и новые горнолыжные трассы различной категории сложности.

"Первый из комплексов — центр активного отдыха "Пидан", на территории которого расположены шесть горнолыжных склонов и четыре подъемника. Здесь уже есть гостиничные корпуса, два санитарно-бытовых блока и банный комплекс. Еще один существующий горнолыжный комплекс "Грибановка" — одна из крупнейших горнолыжных баз у подножия Пидана, и третий — комплекс "С-Нежная", что неподалеку от одноименной вершины", — сообщил представитель департамента туризма.

По словам чиновников, объединение трех горнолыжных комплексов ежегодно привлекает около 300 тыс. туристов. В 2015 году туристско-рекреационный кластер "Пидан" включили в федеральную целевую программу по развитию внутреннего и въездного туризма в России на 2011–2018 годы. Правда, до выделения федеральных средств во время кризиса дело не дошло. Со своей стороны Приморский край вложился в разработку концепции туркластера и уже выполнил масштабный ремонт автомобильной дороги к ближайшим деревням.

"Сегодня инвесторы продолжают работать над улучшением инфраструктуры объектов. Это задача не одного года, но результаты можно наблюдать уже сейчас. Каждый год количество туристов и отдыхающих в районе Ливадийского хребта только растет", — отметили в департаменте.

Константин Васильев