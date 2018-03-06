Дополнительные гидрологические посты откроют на реках Северного Кавказа в период паводка

ПОСЕЛОК ИНОЗЕМЦЕВО /Ставропольский край/, 6 марта. / ТАСС/. Дополнительные гидрологические посты откроют на реках Северного Кавказа в паводковый период для оперативного мониторинга. Об этом заявил во вторник исполняющий обязанности начальника департамента Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по ЮФО и СКФО Александр Базелюк.

"На реках округа уже работает 105 гидрологических постов, а на период половодья откроют временно два поста в Дагестане и четыре в Карачаево-Черкесии. Из них 47 уже оснащены автоматическими гидрологическими комплексами, оперативно передающими информацию", - рассказал Базелюк по видеосвязи в ходе заседания комиссии по предупреждению ЧС и пожарной безопасности в СКФО.

По его словам, половодье на реках бассейнов Кубани, Кумы и реках Дагестана начнется в конце марта - начале апреля. На реках бассейна Терека - в середине апреля и продолжится до сентября. На реках бассейна Кумы - до июля. "Максимум половодья ожидается в июне и в июле", - рассказал он.

При этом, в условиях СКФО "более опасны дождевые и снего-дождевые паводки, накладывающиеся на период половодья". "В основном они возможны с мая по август", - сказал он.

Также в горных районах Северного Кавказа в теплый период будет отмечаться сход селевых потоков. Наиболее подвержены им отдельные районы Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании, а также Дагестана.

В этом году наиболее опасный по селям период будет в высокогорье в мае-сентябре, в среднегорье - с апреля по октябрь, а в низкогорье - с марта по ноябрь.