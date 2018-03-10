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Домбай получит около 420 млн рублей на благоустройство в 2018 году

В стране
10 марта, 19:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

Ранее сообщалось, что проект расширения и модернизации туристско-рекреационного комплекса Домбай предполагает общий объем инвестиций 1,235 млрд рублей

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МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Инвестиции в развитие инфраструктуры курорта Домбай составят порядка 420 млн рублей в 2018 году. Об этом сообщил ТАСС министр туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесии Анзор Эркенов в рамках выставки "Интурмаркет-2018", которая проходит с 10 по 12 марта в Москве.

"В этом году в Домбай планируется вложить порядка 420 млн рублей в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма до 2018 года". Планируется строительство объектов инженерной инфраструктуры, а точнее системы искусственного оснежения и водоснабжения склона Русская Поляна", - сказал он.

Эркенов добавил, что строительство этих объектов начнется в ближайшее время. "Как только снег оттаяет, подрядчик сразу приступит к работе. Рассчитываем примерно на апрель", - сказал он.

Ранее сообщалось, что проект расширения и модернизации туристско-рекреационного комплекса Домбай предполагает общий объем инвестиций 1,235 млрд рублей, из которых 487,7 млн рублей - средства федерального бюджета.

Домбай - популярный горнолыжный курорт на территории Карачаево-Черкессии, действует с середины ХХ века. В настоящее время он развивается как всесезонный курорт, его потенциальная емкость оценивается в 500 тыс. человек в год. В 2017 году был одобрен проект развития комплекса: инвестиционно-строительная компания "Кубанское", выступившая в качестве инициатора проекта, планирует построить гостиницу на 75 номеров, а также новую скоростную канатную дорогу. Кроме того, предполагается оснастить склон системой искусственного оснежения, что позволит продлить горнолыжный сезон.

Выставка "Интурмаркет" - международная площадка для презентации туристского потенциала российских регионов на мировом рынке. Она ежегодно собирает представителей всех сфер туризма - от туроператоров до перевозчиков и сервисных компаний, которые представляют свои достижения в сфере туризма. В 2017 году выставку посетили более 74,5 тыс. человек. Экспозиции представили 1,43 тыс. участников из 138 стран.

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