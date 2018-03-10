Гонкам "Буран-Дей" 2018 на снегоходах в Ненецком АО мороз не помешал

НАРЬЯН-МАР, 10 марта. /ТАСС/. Соревнования на снегоходах по кроссу "Буран-Дей" на Кубок Героя Советского Союза и Героя России Артура Чилингарова в 22-й раз прошли в субботу в Нарьян-Маре. Старт первому заезду на Качгортинской курье (речном заливе) Печоры дал сам прославленный полярник.

"Это традиционный праздник всего округа, соревнования проходят в 22-й раз и для меня счастье, что я дожил до того момента, что люди это воспринимают как народный праздник", - сказал ТАСС Чилингаров.

Трасса со "столами"

Трассу еще накануне проверяли и обкатывали до позднего вечера. До этого в Ненецком округе несколько дней бушевала пурга. "Даже в Нарьян-Маре за 10 метров было не видно человека. В 2018 году это была первая такая пурга - обычно их за зиму бывает примерно пять", - поделился впечатлениями о погоде председатель собрания депутатов Ненецкого автономного округа и участник всех без исключения гонок "Буран-Дей" Анатолий Мяндин.

С утра в Нарьян-Маре светило солнце, столбик термометра показывал минус 22. Зрители целыми семьями, несмотря на мороз, с малышами начали собираться на реке, пока шли отборочные заезды. К официальному открытию пришли сотни жителей Нарьян-Мара. "Главное - теплая обувь и темные очки, чтобы солнце не слепило, мы морозов не боимся", - утверждали горожане.

Трассу каждый год делают разной. В этот раз особенностью дистанции в 1300 метров, по которой участники ехали пять кругов, стали "столы" - горки, где спуск начинается не сразу после подъема, а после ровного как стол участка. При въезде на него снегоход буквально взлетает в воздух, как на трамплине. "Мне эти трамплины понравились, до этого не было таких", - смеясь, поделилась победительница заезда среди женщин Анна Христолюбова из деревни Лабожское.

Женщины на "Буран-Дее" стартуют первыми - как объясняют организаторы "пока трасса не разбита". Анна Христолюбова заняла первое место в 11-й раз. По ее словам, она начинает тренироваться задолго до гонки: делает зарядку и ездит на буране наперегонки с мужем. В Лабожском даже трассу специально делают - рассказала Анна.

Медицинские строгости

В этом году в соревнованиях приняли участие 52 гонщика. Это меньше, чем в предыдущие годы из-за строгих ограничений по медицинским показаниям. Для допуска к соревнованиям спортсмены прошли медкомиссию. Кроме того, некоторых отпугнула сложность трассы с ее змейками и трамплинами.

Первые соревнования "Буран-Дей" прошли в 1997 году, и на них мог заявиться любой владелец "Бурана", а ехали гонщики 50 км. "В какой-то момент солнышко ушло, - вспоминает Мяндин, - пасмурно стало, я попал в колею, буран встал вертикально, потом кувырнулся три раза, а я чуть не разбился. Тогда я занял одиннадцатое место и заработал первый телевизор". С тех пор Анатолий Васильевич выиграл на "Буран-Деях" десять телевизоров, а в этот раз занял третье место в заезде ветеранов.

Врио главы Ненецкого АО Александр Цыбульский рассказал ТАСС, что до приезда в округ считал, что неплохо управляется со снегоходом. "Когда приехал сюда, я на снегоходе именно катался, и мне казалось, что неплохо, но когда это средство передвижения становится жизненной необходимостью, требуется больше навыков управления, и я их уже приобрел", - сказал Цыбульский.

Династия чемпионов на "Буранах"

"Буран-Дей" назван в честь российских снегоходов "Буран". В Нарьян-Маре соревнуются именно на них, хотя специалисты утверждают, что это "больше рабочая лошадка, а не гоночная машина". Особенность таких гонок в том, что участники не сразу устремляются вперед на снегоходах. Сначала до своего "железного коня" надо добежать и его завести, что в мороз не самое простое.

"Буран" хорош в лесу, в лесу на двух гусеницах легче ездить, площадь опоры больше (у "Бурана" одна лыжа и две гусеницы, у иностранных снегоходов наоборот: две лыжи и одна узкая гусеница - прим. ТАСС). Еще он хорош своей надежностью: простая машина", - объясняет Алексей Попов из Макарово, семикратный победитель "Буран-Дея", который в этом году вновь выиграл соревнования. За Алексея болели жена и дети. Второклассник Глеб Попов сказал, что хочет ездить как папа и снегоходом управлять уже умеет. "Но "Буран" пока не доверяю, рановато", - улыбаясь, пояснил чемпион.

Поповы - династия победителей. Первые "Буран-Деи" выигрывал отец сегодняшнего чемпиона Василий Попов, который в этом году впервые принял участие в заезде ветеранов и тоже занял первое место.

Оленьи упряжки

На Буран-дей, как и в предыдущие годы, любой желающий мог прокатиться не только на снегоходе, но и на оленях. Три оленьих упряжки пришли в Нарьян-Мар за 200 км. "Мы сейчас обратно поедем: это 60 км до поселка Нельмин Нос, а потом почти полторы сотни км в тундру, где мы живем", - рассказала ТАСС хозяйка оленей Ольга Явтысая.

Около гоночной трассы было поставлено и несколько чумов для создания аутентичной атмосферы. Там же можно было и погреться. Как сказал Александр Цыбульский, Буран-дей вполне может стать международным состязанием, а также событием в жизни Ненецкого округа, которое будет привлекать туристов.