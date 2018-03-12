"Руслайн" в летние месяцы увеличит число рейсов из Петербурга в Белгород

ТАСС, 12 марта. Авиакомпания "Руслайн" с 25 марта открывает авиаперелеты из Санкт-Петербурга в Белгород, а также в обратном направлении, в летние месяцы количество рейсов увеличится с двух до пяти в неделю, сообщили в понедельник в пресс-службе международного аэропорта Белгорода.

"Авиакомпания "Руслайн" с начала весенне-летней навигации 2018 года продолжит выполнять рейсы по маршруту Санкт-Петербург - Белгород - Санкт-Петербург. Количество еженедельных рейсов увеличится с двух до пяти в летние месяцы", - сказали в пресс-службе.

Открыта продажа билетов на предстоящие рейсы. Полеты будут выполняться на 50-местных самолетах Bombardier CRJ-200.