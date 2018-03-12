Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.03:
$ 56.61
€ 69.8
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Карелии открылся Центр подготовки волонтеров для чемпионата WorldSkills-2019

В стране
12 марта, 17:42 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 12, марта. /ТАСС

Он станет единственным на Северо-Западе России

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 марта. /ТАСС/. Ресурсный центр по подготовке волонтеров с Северо-Запада России, желающих работать на чемпионате мира по профессиональным стандартам WorldSkills Kazan 2019, заработал в Петрозаводске. Об этом в понедельник ТАСС сообщила руководитель карельского Центра развития добровольчества Дарья Маковецкая.

"На базе городского детско-юношеского центра открылся центр подготовки волонтеров к мировому чемпионату WorldSkills, который пройдет в Казани. На Северо-Западе России мы будем единственным волонтерским центром. Наша задача подготовить не только карельских волонтеров, но и ребят из других регионов федерального округа", - сказала Маковецкая.

По ее словам, центр займется привлечением, отбором и подготовкой добровольцев. Нужны волонтеры для приема делегаций, проведения экскурсий для зрителей и помощи журналистам. Минимальный возраст добровольцев - 18 лет.

Маковецкая также отметила, что в понедельник состоялось подписание соглашения о сотрудничестве Карельского центра развития добровольчества с АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов", которая занимается организацией чемпионата в Казани. Для молодежи организовали встречи "Секрет успеха в профессии" с участием дизайнеров, технологов швейных изделий и фотохудожников. "Также начались консультации для тех, кто хочет подать заявку волонтера на мировой чемпионат профессионального мастерства", - сказала она.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills пройдет в Казани с 29 августа по 3 сентября 2019 года. Город выиграл право проведения чемпионата мира WorldSkills-2019 на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу 11 августа 2015 года. Специально для проведения чемпионата построят крупнейший выставочный комплекс - "Казань Экспо" площадью 55,1 гектара. Возведение площадки началось, работы планируется завершить к 2018 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Карелия Татарстан
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер Олег Табаков
2
США готовы нанести удар по Сирии, если не прекратятся бои под Дамаском
3
Биография Олега Табакова
4
Директор "Современника" прокомментировал поведение Михаила Ефремова на гастролях в Самаре
5
Топилин объяснил резкое увеличение зарплат бюджетникам выполнением майских указов
6
"Величайший актер современности": не стало Олега Табакова
7
Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочери
Темы дня
Новости партнеров
Реклама