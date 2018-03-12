В Карелии открылся Центр подготовки волонтеров для чемпионата WorldSkills-2019

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 марта. /ТАСС/. Ресурсный центр по подготовке волонтеров с Северо-Запада России, желающих работать на чемпионате мира по профессиональным стандартам WorldSkills Kazan 2019, заработал в Петрозаводске. Об этом в понедельник ТАСС сообщила руководитель карельского Центра развития добровольчества Дарья Маковецкая.

"На базе городского детско-юношеского центра открылся центр подготовки волонтеров к мировому чемпионату WorldSkills, который пройдет в Казани. На Северо-Западе России мы будем единственным волонтерским центром. Наша задача подготовить не только карельских волонтеров, но и ребят из других регионов федерального округа", - сказала Маковецкая.

По ее словам, центр займется привлечением, отбором и подготовкой добровольцев. Нужны волонтеры для приема делегаций, проведения экскурсий для зрителей и помощи журналистам. Минимальный возраст добровольцев - 18 лет.

Маковецкая также отметила, что в понедельник состоялось подписание соглашения о сотрудничестве Карельского центра развития добровольчества с АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов", которая занимается организацией чемпионата в Казани. Для молодежи организовали встречи "Секрет успеха в профессии" с участием дизайнеров, технологов швейных изделий и фотохудожников. "Также начались консультации для тех, кто хочет подать заявку волонтера на мировой чемпионат профессионального мастерства", - сказала она.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills пройдет в Казани с 29 августа по 3 сентября 2019 года. Город выиграл право проведения чемпионата мира WorldSkills-2019 на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу 11 августа 2015 года. Специально для проведения чемпионата построят крупнейший выставочный комплекс - "Казань Экспо" площадью 55,1 гектара. Возведение площадки началось, работы планируется завершить к 2018 году.