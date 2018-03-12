Девятичасовой концертный марафон пройдет на избирательных участках в Сочи 18 марта

СОЧИ, 12 марта. /ТАСС/. Артисты сочинской филармонии устроят в день выборов президента России 18 марта на избирательных участках патриотический концертный марафон "Я люблю Сочи", продолжительность выступления в общей сложности составит девять часов. В центре курорта на Театральной площади и на площади Музыки в поддержку голосования выступят творческие коллективы и солисты, сообщила ТАСС в понедельник директор сочинской филармонии Валерия Анфиногенова.

"Марафон будет проходить на открытых площадках у Зимнего театра и у зала органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской, где находятся избирательные участки. С 10 до 19 часов, сменяя друг друга, выступят наши коллективы и солисты. Кроме того, в праздничную программу вошли два концерта в зале - абонемент для детей "Сказки с оркестром" и концерт органной музыки Иоганна Себастьяна Баха", - рассказала Анфиногенова.

По ее словам, в марафоне примет участие квартет народных инструментов "Сочи-Сюрприз", ансамбль казачьей песни "Любо", танцевальный коллектив "Танец-Артерия", песенно-инструментальный ансамбль "Кудрина". Сольные выступления представят заслуженные артисты России Татьяна Левкевич, Татьяна Остудина, Виктор Кузнецов и другие.

В пресс-службе Сочинского концертно-филармонического объединения уточнили, что всего в программе марафона 15 концертных программ.

В день выборов в Сочи также состоится голосование за территории, которые в этом году благоустроят по программе "Формирование современной городской среды".