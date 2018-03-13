Скоростное железнодорожное сообщение впервые свяжет Москву и Иваново

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Регулярное скоростное железнодорожное сообщение между Москвой и Ивановом стартует во вторник. Скоростной поезд "Ласточка" будет делать по два рейса в день в каждую сторону, сообщил ТАСС представитель пресс-службы губернатора Ивановской области.

"13 марта будет сделан первый регулярный рейс "Ласточки" из Москвы в Иваново", - сказал собеседник агентства.

Согласно расписанию на сайте РЖД, "Ласточка" будет делать по два рейса из Москвы и Иванова утром и вечером. Время в пути составляет 3 часа 41 минута. В составе - пять вагонов, рассчитанных на 349 мест, один из вагонов обустроили специальными подъемниками для людей с ограниченными возможностями здоровья. В "Ласточке" пассажиры смогут посмотреть фильмы, подключиться к интернету.

Вопрос об организации ускоренного электровозного сообщения Иванова с Москвой вставал неоднократно, но откладывался из-за отсутствия электрифицированных железнодорожных путей в Ивановской области. В октябре 2017 года врио губернатора региона Станислав Воскресенский договорился с главой РЖД Олегом Белозеровым о запуске ежедневного сообщения. Стороны решили, что от Владимира до Иванова "Ласточка" будет прицепляться к специальному тепловозу, от которого будет получать электроснабжение. Такая сцепка будет производиться впервые в истории РЖД.

Ранее между Москвой и Кинешмой (Ивановская область) через Иваново ходила одна пара поездов в сутки, время в пути на котором до столицы составляет более шести часов. Ежедневное регулярное сообщение Иванова со столицей обеспечивается также автобусами.