Власти Красноярского края заявили, что подготовка объектов Универсиады идет по графику

КРАСНОЯРСК, 14 марта. /ТАСС/. Подготовка объектов Универсиады-2019 в Красноярске идет по графику, заявил журналистам врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

В среду он побывал на трех объектах игр - в медицинском центре Универсиады, студенческом городке Сибирского федерального университета (СФУ) - комплексе общежитий "Перья", а также на стадионе "Перья". Все эти объекты находятся на территории СФУ.

"Все идет по графику. Я удовлетворен, что также высоко оценивают готовность и качество проведенных работ и представители международных спортивных федераций", - подчеркнул Усс.

"Сам факт размещения этих объектов на этой базе (СФУ) - это образец рационального расходования государственных средств", - добавил он, подчеркнув, что после проведения игр университет станет в том числе и "фактически специализированным спортивным вузом".

Объекты раньше срока

По словам проректора СФУ Романа Шорохова, все три объекта сдали на пять месяцев раньше срока.

"Медицинский центр стоимостью 530 млн рублей сдан в эксплуатацию и сейчас находится в стадии лицензирования деятельности. Общежития на 1350 мест также находятся на стадии получения документов, стадион "Перья"... в апреле уже будет включен в учебный план", - рассказал Шорохов.

По его словам, спорткомплекс планируется использовать во время игр в качестве тренировочной площадки для участников, комплекс общежитий - для проживания волонтеров и вспомогательного персонала. До Универсиады, добавил Шорохов, его не будут заселять студентами, а задействуют для тестовых соревнований Универсиады.

Поликлиника на тысячи студентов

По словам Усса, к медицинскому центру Универсиады, который также будет и поликлиникой СФУ, прикрепят 23 тысяч студентов, а работать там будут в том числе и специалисты федерального медико-биологического агентства. "Поэтому это будет полностью востребованное и загруженное медицинское учреждение", - сказал Усс.

Как отметила заведующая медицинским центром Универсиады Елена Михайленко, поликлиника начнет принимать первых пациентов с 1 июля. "Это современная поликлиника, построенная на принципах бережливого производства, с зоной комфортного ожидания для пациентов, электронной регистратурой и большим диагностическим блоком", - сказала она. Поликлиника оснащена российским оборудованием с современным программным обеспечением.

О введенных объектах

Медицинский центр в деревне зимней Универсиады-2019 будет оказывать первичную медико-санитарной помощью участников и гостей в круглосуточном режиме, также в центр будут проводить антидопинговые процедуры. Медцентр спроектировали по последним требованиям, в его состав войдут блок неотложной помощи, инфекционный блок, травматологический пункт, кабинеты лучевой и функциональной диагностики, а также дневной стационар.

Студенческий городок СФУ, состоящий из трех очередей комплекса общежитий "Перья", предназначен для размещения волонтеров, национальных судей и вспомогательного персонала. В комплекс входят три 17-этажных жилых здания, связанных общим блоком обслуживания, а также подземная парковка. В зданиях общежитий размещаются кафе, магазин, парикмахерская, помещения для проведения совещаний, тренажерный зал и зал настольных игр, административные и служебные помещения. Во время проведения Студенческих игр в этом комплексе будут проживать волонтеры и технический персонал.

Об Универсиаде

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта (FISU). Летние соревнования дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани. В марте 2019 года зимняя Универсиада пройдет в Красноярске. В качестве генерального партнера Универсиады выступит компания "Норникель". К студенческим играм в Красноярске построят, реконструируют и отремонтируют 34 объекта спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.