Закладка капсулы дала старт строительству нового терминала хабаровского аэропорта

ХАБАРОВСК, 15 марта. /ТАСС/. Церемония закладки памятной капсулы дала в четверг начало строительству нового пассажирского терминала внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровск (Новый). В ней принял участие вице- премьер правительства РФ - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Сегодня каких-либо препятствий для его (проекта) реализации нет. Собирались долго, но реализовать проект строительства комплекса планируется до сентября 2019 года. Мы будем контролировать, чтобы так оно и состоялось. Строительство очень важное, потому что Хабаровск должен получить достойные ворота", - сказал на церемонии Трутнев.

Полпред подчеркнул, что "проект будет реализовываться при поддержке федерального правительства". "Полностью все, что касается взлетно-посадочной полосы, будет делаться за счет федеральной целевой программы. Данный проект реализуется в рамках ТОР, соответственно ему предоставлен весь необходимый комплекс льгот. Важным этапом явилось предоставление финансовых средств со стороны Фонда развития Дальнего Востока и "Внешэкономбанка", - отметил Трутнев.

Строительство нового пассажирского терминала внутренних авиалиний хабаровского аэропорта оценивается примерно в 5 млрд рублей. Проект будет реализован за счет собственных средств АО "Хабаровский аэропорт" (главный оператор по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск (Новый) - прим. ТАСС), заемных средств, привлекаемых со стороны "Внешэкономбанка" и Фонда развития Дальнего Востока в размере 3,9 млрд рублей, доля участия ВЭБ - 1,9 млрд рублей. Площадь терминала - 26 тыс. кв. м, он рассчитан на 3 млн пассажиров в год или на 1,2 тыс. пассажиров в час. Сдан объект должен быть в третьем квартале 2019 года.

Генеральным подрядчиком строительства нового пассажирского терминала внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровск (новый) за 5 млрд рублей стал турецкий консорциум Limak-Marashstroy.

Аэропорт Хабаровска

Международный аэропорт Хабаровск (Новый) - крупнейший авиаузел Дальневосточного федерального округа, ежегодно обслуживающий около 2 млн пассажиров.

Программа комплексного развития реализуется на условиях государственно-частного партнерства в рамках режима территории опережающего развития "Хабаровск", она направлена на создание на базе аэропорта главного узлового аэропорта-хаба Дальнего Востока и развитие прилегающих к нему территорий. На первом этапе до 2020 года ключевыми этапами реализации проекта является реконструкция аэродрома за 8,2 млрд рублей, 60% работ по которому уже выполнено, развитие терминальной инфраструктуры за 5 млрд рублей и зоны AirCity - строительство гостинично-делового и выставочного комплексов с объемом вложений в общей сложности в 4 млрд рублей.