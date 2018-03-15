Воронежский аэропорт из-за сильного тумана не может принять и отправить рейс в Москву

ВОРОНЕЖ, 15 марта. /ТАСС/. Метеослужбы фиксируют в Воронежском аэропорту сильный туман, ухудшение видимости заставило отложить на три часа прием рейса из Шереметьева, а также его последующую отправку в Москву. Об этом сообщили ТАСС в справочной службе аэропорта.

"Задержан до 14:00 мск вылет самолета из Воронежа в Шереметьево, который должен был вылетать в 11:10 мск. Это связано с ограниченной видимостью в Воронеже. Самолет еще не вылетал из Москвы, теперь планируется, что он сможет вылететь в Воронеж из Шереметьева 11:50 мск и приземлиться у нас в 13:10 мск", - сказали в справочной службе аэропорта.

Как объяснили ТАСС в метеослужбе аэропорта, "полчаса назад на Воронежский аэропорт опустился сильный туман".

"Ухудшение погодных условий прогнозировалось: для посадки самолетов сейчас плохая видимость - от 700 до 800 метров, а на данном курсе она должна быть 1200 метров. Мы ожидаем улучшение видимости после 15:00 мск", - рассказала дежурный метеоролог. Она добавила, что по погодным условиям аэропорт не закрывается.

В четверг в Воронеже отмечено резкое изменение погодных условий - после морозов минус 7 градусов в городе потеплело до 2 градусов. Вследствие резкого потепления на город опустился плотный туман.

Международный аэропорт Воронеж сотрудничает с 25 авиакомпаниями, совершающими пассажирские и грузовые авиарейсы, сертифицирован по всем видам аэропортовой деятельности и служит запасным для Московского авиаузла.

Проводится разработка проекта по удлинению взлетно-посадочной полосы на 300 метров и строительства нового терминала площадью 35 тыс. кв. метров.

В 2016 году аэропорт обслужил 500 тыс. пассажиров, что стало региональным рекордом за последние 30 лет.