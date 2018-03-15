Снегопады, дожди и морозы до 20 градусов пришли в регионы Центральной России

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Более 14 тыс. специалистов в составе аварийных бригад "МРСК Центра и Приволжья" и свыше 5 тыс. единиц техники работают в режиме повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий в Центральном федеральном округе (ЦФО). По данным метеорологов, сильный мокрый снег, снежные заносы и гололедица сохранятся в ближайшее время в большинстве регионов.

Согласно прогнозам синоптиков, непогода в той или иной степени затронет регионы Центральной России, сообщает в четверг пресс-служба Центрального регионального центра МЧС.

Ожидается гололед, местами сильный, в Ивановской, Калужской, Костромской, Тамбовской, Тульской областях возможны метель и порывистый ветер до 15-17 м/с.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями для ликвидации возможных технологических нарушений во всех филиалах "МРСК Центра и Приволжья" планируется задействовать 2,8 тыс. аварийных бригад в составе более 14 тыс. человек, 5,1 тыс. единиц специальной техники. Подготовлено около 1,5 тыс. резервных источников электроснабжения", - отметили в пресс-службе энергетической компании.

Мокрый снег, по южным районам сильный, начался в Ярославской области в ночь на 15 марта.

"На региональные дороги выведено около 250 единиц техники, в том числе 185 комбинированных дорожных машин и 66 грейдеров", - сообщил ТАСС директор местной дорожной службы Антон Заев, отметив, что материалов для качественной обработки трасс достаточно и в каждом муниципальном районе работают кураторы, контролирующие ситуацию.

Метеопредупреждения из-за надвигающейся метели с вечера 14 марта объявлены в Рязанской и Орловской областях.

По данным Владимирского гидрометцентра, в регионе также ожидается непогода, в юго-восточных районах пройдет мокрый снег и дождь, на дорогах возможна гололедица, на отдельных участках - снежные заносы.

Температура воздуха понизится с плюс 1 градуса днем до минус 4 - 9 градусов ночью.

О резком перепаде температуры предупредили в пресс-службе управления МЧС по Курской области, где в ночь на 15 марта столбики термометров показывали около 5 градусов мороза, а днем потеплеет до плюс 4 градусов, возможны снег, переходящий в дождь, и гололедица.

В Воронеже температура воздуха повысилась с минус 7 до плюс 3 градусов. Но уже к ночи в регионе ожидается мороз до 6-7 градусов, похолодание продержится около недели, как и в Белгородской области, где к выходным ожидается минус 9 днем, а ночью - до 13-15 градусов мороза.

Метеорологи Тверской области также сообщают, что весна в регион придет не скоро.

В регионе в начале недели воздух прогрелся до плюс 6 градусов, но в ночь на четверг похолодало - около минус 20. Основная проблема во многих районах - гололед, наледи и сосульки на крышах. Следственные органы возбудили несколько уголовных дел против управляющих компаний: с начала года в Твери от падения наледи пострадали два человека.