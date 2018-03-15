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В Кабардино-Балкарии за год удвоили собираемость взносов на ремонт многоквартирных домов

В стране
15 марта, 12:37 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 15, марта. /ТАСС

В 2017 году в республике потратили на ремонт многоквартирных домов более 115 млн рублей

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НАЛЬЧИК, 15 марта. /ТАСС/. Собираемость взносов на ремонт многоквартирных домов в Кабардино-Балкарии (КБР) выросла в 2017 году более чем вдвое по сравнению с 2016 годом и достигла 37%, сообщил ТАСС в четверг начальник абонентского отдела регионального оператора ремонта многоквартирных домов Аслан Хагундоков.

"В 2017 году поступление взносов на капитальный ремонт составило 128,1 млн рублей, уровень собираемости достиг 37,81%. Для сравнения: в 2016 году поступило 47,5 млн рублей, что составило 15,13%", - сказал он.

В 2017 году в республике потратили на ремонт многоквартирных домов более 115 млн рублей, работы велись на 43 объектах в трех городах и восьми районах республики. На эти средства заменили 36 лифтов, капитально отремонтировали кровлю 19 домов и фасады четырех домов, в десяти домах провели капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем и установку коллективных пунктов учета и узлов управления. В 2016 году на капремонт 15 объектов потратили 51,6 млн рублей.

"Общая сметная стоимость работ по краткосрочному плану 2017 года составила 115,7 млн рублей. Количество МКД (многоквартирных домов - прим. ТАСС), включенных в краткосрочный план 2017 года, и объем работ по их капитальному ремонту обусловлены наличием денежных средств на "котловых счетах" муниципальных образований и прогнозными показателями с учетом динамики поступления взносов за капремонт", - сказал Хагундоков, отметив, что работы провели качественно и в установленный срок.

Сбор средств на проведение капремонта начался в республике с 1 января 2015 года. Сумма взноса составляет 6 рублей 22 копейки за квадратный метр ежемесячно, она чуть ниже средней по РФ и единая для всех муниципалитетов республики.

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