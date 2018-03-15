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Минкавказ: новые подъемники и трассы откроют на "Архызе" в декабре 2018 года

В стране
15 марта, 13:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Пропускная способность канатных дорог вырастет примерно на 35%

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Новые объекты горнолыжной инфраструктуры на одном из склонов курорта "Архыз" заработают в декабре 2018 года. Об этом стало известно по итогам совещания в Министерстве РФ по делам Северного Кавказа.

"На совещании доложили о ходе выполнения работ по объектам северо-ориентированного склона ВТРК (всесезонного туристско-рекреационного комплекса - прим. ТАСС) "Архыз", включающих строительство трех секций гондольной канатной дороги, пяти горнолыжных трасс с системой искусственного снегообразования, гаража ратраков и подъездной автомобильной дороги с автомобильным мостом <…> Начало эксплуатации новых объектов горнолыжной инфраструктуры запланировано на конец декабря 2018 года", - сообщила пресс-служба Минкавказа в четверг.

На данный момент на "Архызе" работают более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, в том числе 14,8 км горнолыжных трасс, три подъемника кресельного и гондольного типа, система искусственного снегообразования и система освещения склонов для горнолыжных трасс. Инвесторы также ввели в эксплуатацию гостиницы, рассчитанные на 418 постояльцев.

"Новые объекты горнолыжной инфраструктуры "Архыза" имеют большое значение для дальнейшего развития курорта и его привлекательности для туристов. Площадь катания будет увеличена почти вдвое, а пропускная способность канатных дорог вырастет примерно на 35%. Учитывая это, мы должны в установленные сроки правильно выстроить работу между всеми сторонами, участвующими в реализации проекта, избавиться от всех возникающих в процессе работы разногласий, построить все объекты с высоким качеством и своевременно сдать их в эксплуатация к открытию нового горнолыжного сезона", - цитирует пресс-служба слова первого заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова.

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