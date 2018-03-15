МЧС Волгоградской области предупредило об ожидающемся 15 и 16 марта ледяном дожде

ВОЛГОГРАД, 15 марта. /ТАСС/. Дождь со снегом, который может привести к образованию гололедицы на дорогах, ожидается вечером в четверг и в пятницу в Волгоградской области. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления МЧС.

"По прогнозам синоптиков, на территории Волгоградской области 15-16 марта 2018 года ожидаются осадки в виде дождя со снегом, которые в ночные и утренние часы при отрицательных температурах будут способствовать образованию гололедицы. В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС призывает жителей и гостей региона по возможности воздержаться от поездок на автотранспорте, особенно в ночные и утренние часы", - сообщают в ведомстве.

В минувшую ночь ледяной дождь прошел в большинстве районов Волгоградской области. По информации регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства, ночью на дорогах работали 185 специализированных машин, в том числе 18 автогрейдеров, 44 погрузчика и тракторы. Ситуацию на дорогах, несмотря на снег, дождь, изморось и местами гололедицу, дорожники оценивают как штатную.