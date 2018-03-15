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Авиакомпания "Россия" выполнит около десяти чартеров из Москвы в Калугу летом 2018 года

В стране
15 марта, 18:16 UTC+3 КАЛУГА КАЛУГА 15, марта. /ТАСС

Во время ЧМ-2018 в городе будет располагаться тренировочная база сборной Сенегала

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КАЛУГА, 15 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" планирует выполнить порядка десяти чартерных рейсов между аэропортами Москвы и Калуги летом 2018 года, сообщил в четверг журналистам официальный представитель авиаперевозчика Сергей Стариков.

"Летом 2018 года авиакомпания "Россия" планирует выполнить порядка десяти рейсов из аэропорта Калуги в аэропорты Москвы в рамках чартерной программы полетов на самолетах Airbus A-319", - сказал Стариков, не назвав заказчиков рейсов.

Вместе с тем известно, что в Калуге во время проведения первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года, будет располагаться тренировочная база сборной Сенегала.

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