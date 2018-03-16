В Приамурье сформируют восемь спецпоездов для ликвидации последствий паводков

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 марта. /ТАСС/. Восемь спецпоездов сформируют в Приамурье для использования в работах по предупреждению и ликвидаций последствий паводков в Приамурье. Об этом в пятницу сообщается на сайте "Российских железных дорог" (РЖД).

"Восемь противоразмывных поездов будут сформированы до 1 апреля в Свободненском регионе ЗабЖД для предупреждения и ликвидации последствий паводков. В состав противоразмывных поездов входят вагоны с щебнем, бутовым камнем, пиломатериалами, а также с необходимыми для противопавдковых мероприятий инструментами и оборудованием", - говорится в сообщении.

Сейчас железнодорожники начали осмотр кюветов, водоотводных канав, отверстий малых мостов и труб.

"Особое внимание уделяется подготовке к пропуску ледохода и паводка в районе железнодорожных мостов", - отметили в пресс-службе РЖД.

По информации специалиста по связям с общественностью Амурского центра Гражданской защиты и пожарной безопасности, вскрытие рек в Приамурье ожидается в сроки, близкие к среднемноголетним датам - середина апреля - первая декада мая. Пик прохождения весеннего паводка прогнозируется в первых числах мая.

"В третьей декаде марта - первой декаде апреля запланировано обследование гидротехнических сооружений водохранилищ межведомственной рабочей группой, в состав которой входят специалисты Дальневосточного управления Ростехнадзора, Амурского бассейнового водного управления, Главного управления МЧС России по Амурской области, министерства природных ресурсов Амурской области, министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области", - сказали ТАСС в ведомстве.