На Кубани построят дорогу, которая решит проблему пробок на пути в Крым

КРАСНОДАР, 16 марта. /ТАСС/. Дорога-обход райцентра Тимашевск в Краснодарском крае будет построена к 2021 году и обойдется в 7,64 млрд рублей, сообщила в пятницу пресс-служба краевой администрации.

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По данным властей региона, она позволит машинам на пути к Крымскому мосту проезжать мимо города и не стоять в пробках на железнодорожном переезде, которые сейчас могут достигать нескольких километров, сказали ТАСС в администрации Тимашевского района.

"К 2021 году предполагается построить обход Тимашевска протяженностью 15 км. Здесь проектируются три транспортные развязки, три путепровода, два из которых - через железную дорогу, и 150-метровый мост через реку. На эти цели будет выделено 7,64 млрд рублей. Обход позволит решить проблему пробок в районе железнодорожного переезда", - говорится в сообщении.

В пресс-службе районной администрации ТАСС рассказали, что Тимашевск является крупным железнодорожным узлом: грузовые поезда идут отсюда в нескольких направлениях, в том числе в морские порты. Переезд бывает закрыт в общей сложности до 18 часов в сутки. При этом железная дорога пересекает автостраду, соединяющую федеральную трассу М-4 "Дон" и Таманский полуостров. Кроме того, полотно отделяет жилую часть города от промзоны, где расположены такие крупные производства как кондитерский комбинат "Кубань", комбинат PepsiCo, завод кофе Nestle и другие - в сумме на предприятиях работают более 2,5 тыс. человек.

"Ситуация усугубляется тем, что двигается поток фур на предприятия, легковых и грузовых автомобилей в сторону моря, транспорт в Крым. И в итоге пробки стали катастрофическими, для нас это очень серьезная проблема: люди опаздывают на смены или не могут вернуться домой, приезжие стоят в пробках на жаре", - сказала представитель администрации.

По ее словам, дорога в обход города позволит направить следующий транзитом транспорт в объезд, и эти машины не будут стоять на переезде. Для жителей Тимашевска это не решит проблему полностью, но серьезно облегчит ситуацию, так как поток машин через проблемный переезд серьезно сократится.

По данным администрации Краснодарского края, еще один обход планируется построить у станицы Ленинградской, через которую также проходит дорога на Крым. Предполагается, что 19-километровый участок с четырьмя транспортными развязками будет введен в 2021 году. Общий объем финансирования составит 5 млрд рублей.