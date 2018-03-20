В Якутии дома около 28 тыс. человек могут оказаться в зоне паводка

ЯКУТСК, 20 марта. /ТАСС/. Более 120 населенных пунктов с населением около 28 тыс. человек могут оказаться в зоне затопления паводковыми водами в этом году в Якутии. Об этом ТАСС сообщили во региональном ГУ МЧС.

"Формирование заторов наиболее вероятно на 51 затороопасном участке", - сообщили в службе.

Для эвакуации населения из зон подтопления планируется задействовать 266 пунктов временного размещения общей вместимостью 27 743 человека. Спланирована работа 109 оперативных групп. "Планируется задействовать 15 воздушных судов гражданских авиакомпаний республики и авиационное звено Хабаровского авиационного спасательного центра МЧС России", - добавили в ГУ МЧС.

В 2017 году десятки людей эвакуировали из затопленного паводком поселка Берёзовка в Среднеколымском районе на севере Якутии. В поселке затопило десятки жилых домов, больницу, детский сад, здание администрации, телефонную станцию и сельский клуб.