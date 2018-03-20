Более 200 млн рублей предусмотрено на ликвидацию ЧС во время паводка в Ненецком АО

РХАНГЕЛЬСК, 20 марта. /ТАСС/. Около 212 млн рублей в 2018 году предусмотрено в Ненецком автономном округе на мероприятия, связанные с ликвидацией возможных чрезвычайных ситуаций во время ледохода и паводка, сообщает пресс-служба окружной администрации.

"На мероприятия, связанные с ликвидацией возможных чрезвычайных ситуаций во время паводка предусмотрено 212 млн рублей. Львиная доля этих средств входит в резервный фонд администрации НАО, рассчитанный на непредвиденные ситуации", - говорится в сообщении.

На авиационную разведку ледовой обстановки, которую будет выполнять Нарьян-Марский объединенный авиаотряд, планируется направить 1,5 млн рублей, 2,4 млн рублей при необходимости будет выделено на взрывные работы. На гидрометеорологическое наблюдение выделено 260 тыс. рублей. В период паводка в регионе будет мобилизовано 1293 человека и 307 единиц техники, в том числе авиационной, в усилении будут задействованы сотрудники МЧС, Росгвардии, МВД, а также представители органов местного самоуправления и коммунальных служб.

В Ненецком округе на территории с риском подтоплений и затоплений во время паводка расположено 16 населенных пунктов, в том числе Нарьян-Мар. Население на территории риска около 13 тыс. человек (при общем населении округа около 42 тыс. человек).

В зоне риска разрушения берегов из-за изменения течения рек находится более 10 населенных пунктах НАО. В 2017 году были определены зоны затопления и подтопления поселка Красное, а в 2018 году запланированы бюджетные средства на разработку предложений по установлению подобных зон в селе Великовисочное. Как пояснили в пресс-службе, работы пройдут в летний период. Будет проведен расчет площадей зон подтопления и затопления, определено количество населения, проживающего в этих зонах, составлен перечень жилых домов.

В 2017 году ледоход на реке Печоре в регионе развивался с отставанием от среднемноголетних сроков: в Нарьян-Маре он начался 7 июня. В 2016 году ледоход в Нарьян-Маре наблюдался 10 мая, в 2015-м - 19 мая, в 2014 году - 25 мая. "Прогноз по срокам прохождения ледохода и паводка по рекам Севера, в том числе Архангельской области и НАО, будет выпущен 4 апреля", - сказала ТАСС представитель Гидрометцентра Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северного УГМС) Елена Скрипник.