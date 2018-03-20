Штраф за неуплату курортного сбора планируют ввести на Ставрополье в мае 2018 года

СТАВРОПОЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края представило региональной думе предложения по введению административных штрафов за неуплату курортного сбора, сообщил на заседании глава ведомства Александр Трухачев. Предполагается, что штрафы для туристов могут составить до 2 тыс. рублей.

"В соответствии с проектом закона, устанавливается ответственность за нарушение сроков и порядка исчисления, взимания и перечисления курортного сбора. Также проектом закона предлагается установить ответственность для плательщиков курортного сбора за неисполнение обязанности по его уплате", - пояснил министр.

Предпринимателям, которые не вовремя перечислят в бюджет средства курортного сбора, может грозить штраф до 5 тыс. рублей, юридическим лицам - до 10 тыс. рублей. Для туристов, отказавшихся платить курортный сбор, предлагается назначать штраф от 500 рублей до 2 тыс. рублей. Планируется, что в первом чтении депутаты рассмотрят предложенный законопроект на заседании в конце марта, однако до второго чтения документ требует детальной проработки.

"Размер штрафов на гражданина до двух тысяч [рублей]. Основная часть отдыхающих приезжает на две недели, при сборе в 50 рублей - это 700 рублей с человека. Соразмерность, на мой взгляд, нужна с совершенным правонарушением. Смысл в этом есть, если только мы хотим запугать людей. Необходимо этот вопрос доработать", - отметил на заседании депутат Александр Сысоев.

Как сообщалось, в июле 2017 года Государственная дума приняла закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. На Ставрополье эксперимент начнется 1 мая 2018 года в Пятигорске, Кисловодске, Железноводске и Ессентуках, ожидаемый объем поступлений за восемь месяцев первого года эксперимента - 181 млн рублей.