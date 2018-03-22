Эксперты: крымский мост позволит создать маршруты, альтернативные круизам Сочи-Крым

КРАСНОДАР, 22 марта. /ТАСС/. Турмаршруты, которые позволят посмотреть и Крым, и Кубань, появятся после открытия моста через Керченский пролив, что станет альтернативой уже существующим морским круизам, сообщил в четверг журналистам министр курортов, туризма и олимпийского наследия Христофор Константиниди.

Ранее сообщалось, что движение по Крымскому мосту, который свяжет полуостров с материковой частью России, изначально планировалось открыть до конца 2018 года. Во время визита в Крым президента РФ Владимира Путина предложили запустить движение по мосту после 9 мая 2018 года.

"Мы настроены на комплексную совместную работу [с Крымом после открытия моста через Керченский пролив], и принимать туристов в рамках межрегиональных туристических программ можно. Уже есть пример такой работы - "Князь Владимир", наш лайнер, который курсировал в прошлом году Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь. <...> Нам важно, чтобы обслуживание было нацелено на туристов, которые приехали отдохнуть в Сочи, а потом уехали на несколько дней в Крым", - сказал Константиниди.

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Он отметил, что также в Краснодарском крае вырастет турпоток транзитных туристов. Это даст импульс развития, в первую очередь - для Темрюкского района, на территории которого начинается мост и расположена значительная часть одной и автодорог, ведущих от федеральной трассы М-4 "Дон" к проливу.

"А когда откроется железнодорожное сообщение, то все это (возможности для развития Краснодарского края в разных направлениях) усилится", - добавил Константиниди.

Краснодарский край и Крым являются одними из основных туристических регионов РФ. В 2017 году Кубань посетили около 16 млн туристов, в 2018 году турпоток прогнозируют на уровне 16,2 млн человек. Число отдыхающих в Крыму на фоне открытия для туристов Турции снизилось на 3,2% - до 5,39 млн человек. Если мост откроют в мае, то рост турпотока на полуостров, по мнению экспертов, может составить до 1 млн человек.

Ранее сообщалось, что в марте, ввиду скорого открытия моста через Керчинский пролив, регионы подписали соглашение о сотрудничестве в туристической сфере, которое подразумевает сотрудничество в сфере туризма в течение пяти лет.

Стройка века

Мост в Крым - самый протяженный в России и один из крупнейших в Европе, его протяженность составляет 19 км. Он начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей пятикилометровой дамбе и острову Тузла, затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег, включает две параллельно расположенные трассы для автомобилей и поездов.

Крымский мост возводят за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Общая стоимость проекта составляет 227,92 млрд рублей.

В связи с планами по досрочному открытию моста Министерство транспорта РФ сейчас рассматривает поэтапную схему организации движения по новой трассе через Керченский пролив. На первом этапе - сразу после ввода моста - проезд откроют для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки.