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Участок дамбы в Петербурге от Сестрорецка до Кронштадта начали готовить к сезону навигации

В стране
22 марта, 16:59 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 22, марта. /ТАСС

Ремонтные работы не повлияют на движение автотранспорта

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Работы в рамках подготовки к сезону навигации по акватории Финского залива проведут на участке дамбы от Сестрорецка до Кронштадта в Санкт-Петербурге, затвор судопропускного сооружения С-2 Комплекса защитных сооружений на месяц поднимут из воды для очистки и обслуживания с 22 марта по 28 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте КЗС.

"В соответствии с ежегодным планом-графиком проведения работ по обслуживанию оборудования КЗС, с 10:00 мск 22 марта 2018 года плоский подъемно-опускной затвор судопропускного сооружения С-2 будет установлен в ремонтное положение. Регламентные и технические работы продлятся до 18:00 мск 28 апреля 2018 года", - говорится в сообщении. В пресс-службе КЗС ТАСС пояснили, что в число работ входит обслуживание гидромеханическое оборудование затвора С-2, в рамках которых также планируют провести очистку затвора от ила и предупреждение поломок.

Как поясняется в сообщении, весь период перекрытия судоходного канала С-2 согласовали с капитаном морского порта "Большой порт Санкт-Петербург", при этом на движение автотранспорта на промежутке от Сестрорецка до Кронштадта ремонтные работы не повлияют.

Ранее в "Мостотресте" сообщали, что согласно постановлению правительства Санкт-Петербурга, сезон навигации на Неве официально начнется с 10 апреля, а на притоках, рукавах и каналах в городе - с 20 апреля. Однако, как рассказали в "Мостотресте", реальное начало движения судов по рекам Петербурга зависит от ледовой обстановки.

О КЗС

Комплекс защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга начали строить в конце 1970-х, но по разным причинам работы не раз замораживали, сроки сдачи объекта неоднократно откладывали. Комплекс протяженностью более 25 км сдали в эксплуатацию в августе 2011 года, с этого момента он спас город от стихийного бедствия 13 раз. Общая стоимость проекта с учетом строительства дорожно-гидротехнического комплекса для движения по дамбе составила более 139,6 млрд рублей.

В состав КЗС входят два судопропускных сооружения с подходными каналами и уникальными затворами, подъемным мостом и тоннелем, шесть водопропускных сооружений с мостами, 11 защитных дамб с автомобильной дорогой, мостовыми пешеходными переходами, а также система предупреждения угрозы наводнений, здания управления КЗС и пожарного депо. В случае опасности для города механизмы КЗС перекрывают 64 затвора, которые способны действовать и в зимних условиях, проламывая лед толщиной до 90 см.

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