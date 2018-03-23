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Власти КБР считают, что турпоток в регионе достигнет 500 тыс. человек в 2018 году

В стране
23 марта, 17:15 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 23, марта. /ТАСС

По словам главы республики Юрия Кокова, в случае успешного завершения указанной программы регион сможет приоритетно войти в разрабатываемую на 2019-2025 годы аналогичную федеральную целевую программу

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НАЛЬЧИК, 23 марта. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) ожидают, что в 2018 году республику посетят 500 тыс. отдыхающих, сообщил в пятницу глава региона Юрий Коков.

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"За прошлый год республику посетило свыше 450 тыс. человек, к концу текущего года прогнозируется рост годового турпотока до 500 тыс. человек", - сказал Коков во время оглашения ежегодного послания парламенту республики.

В отрасли реализуется ряд инвестиционных проектов, наиболее крупные и значимые из них - это создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Эльбрус" и автотуристического кластера "Зарагиж", осуществляемого в рамках федеральной целевой программы развития внутреннего и выездного туризма в РФ на 2011-2018 годы.

"В случае успешного завершения указанной программы мы сможем приоритетно войти в разрабатываемую на 2019-2025 годы аналогичную федеральную целевую программу и тем самым получить шанс для создания эффективного, соответствующего мировым стандартам туристического кластера и формирования конкурентоспособного туристического бренда Кабардино-Балкарии. Не воспользоваться этой возможностью в полном объеме будет просто непростительно, прошу правительство иметь это в виду", - добавил он.

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