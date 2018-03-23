Турпоток в Болгар и Свияжск вырос после внесения их достопримечательностей в список ЮНЕСКО

КАЗАНЬ, 23 марта. /ТАСС/. Включение туристических объектов городов Свияжск и Болгар в Татарстане в список всемирного наследия ЮНЕСКО помогли значительно увеличить туристический поток в эти города. Об этом в пятницу сообщила исполнительный директор республиканского Фонда возрождения памятников истории и культуры Татьяна Ларионова в ходе итогового отчета о деятельности организации.

По итогам прошлого года туристический поток в Болгар вырос на 14,6%, до 540,9 тыс. человек, в Свияжске - на 17,5%, до 491,3 тыс. человек.

"В последние году мы отмечаем значительный рост туристов в Болгаре и Свияжске. Безусловно, статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО увеличивает число тех, кто стремится побывать в этих местах", - сказала она.

Новые музеи

Ларионова рассказала, что общее число музеев в Свияжске в 2018 году планируют довести до девяти, а в Болгаре - до десяти. В настоящее время в Свияжске всего шесть музеев, в Болгаре - семь. В этом году планируют открытие трех музеев в Болгаре, один из них - имени татарского поэта Абдуллы Алиши. Также планируется открыть экспозицию старинной письменности, выполненную на каменных плитах (лапидарий), и музей "Город на реке", который будет отражать взаимодействие людей и природы в культурном контексте.

В Свияжске также откроют три музея, самый крупный из них посвящен археологии дерева. "В ходе археологических исследований были обнаружены остатки строений и улиц Татарской слободки. Впечатляет степень сохранности этих сооружений, около 40 деревянных построек и артефактов, всего 140 тыс. предметов, которые будут представлены в музее. В РФ таких музеев нет, аналоги имеются только в западных странах, и мы надеемся, что с открытием этого музея количество приехать на остров увеличится", - пояснила Ларионова.

Кроме того, здесь в 2018 году откроют музей иконописи. "По рекомендациям ЮНЕСКО планируется возвращение на остров-град Свияжск икон, которые находятся в запасниках музея изобразительных искусств", - рассказала она, отметив, что созданы все условия для их хранения.

В Свияжске также планируют завершить ремонтно-реставрационные работы в здании бывшего Ольгинского детского приюта, который представляет собой образец деревянного жилого дома XIX века, построенного по традициям народного творчества. "Кроме того, это не менее выдающийся образец традиций благотворительности, о которых мы расскажем посетителям этого музея", - заверила Ларионова.

Об объектах ЮНЕСКО в Татарстане

Болгарский историко-архитектурный комплекс в 2014 году стал объектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Болгар - город, возникший в IX-X веках, был экономическим, политическим и культурным центром Волжской Булгарии. Сюда в 922 году прибыло посольство из Багдада, и местные жители приняли ислам. В 1969 году создали Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник.

В 2017 году комитет всемирного наследия ЮНЕСКО включил Успенский собор в Свияжске в список всемирного наследия. Остров-град Свияжск расположен в 30 км от Казани в устье реки Свияга на высоком холме площадью 62 га. Основан в 1551 году царем Иваном Грозным. Успенский собор (1561) возведен из камня в стиле псковско-новгородских храмов, его признали шедевром русского зодчества XVI века. На территории собора находится единственная в мире сохранившаяся фреска святого Христофора, где он изображен с лошадиной головой.