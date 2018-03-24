Причиной "грязного дождя" в Ростовской области могла стать пыль из Африки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 марта. /ТАСС/. "Грязный дождь", который прошел в некоторых районах Ростовской области в субботу, вероятно, был с африканской пылью. Такое мнение высказала ТАСС заместитель начальника Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Ларина.

"Его [песок] где-то с Северной Африки воздушная масса подхватила, перенесла, здесь он конденсировался и выпал в виде осадков. <…> Когда цветные осадки - это точно не на этой территории формируется, это всегда глобальный перенос. Это связано, скорее всего, <…> с пыльными бурями, которые были на Средиземноморье. У нас как раз направление ветра в тропосфере было с той стороны и с Северной Африки", - пояснила она.

По ее словам, такие явления для здоровья людей опасности не представляют. На территории Краснодарского края и Ростовской области "грязные осадки" выпадали и ранее. "Для экологической ситуации и для здоровья людей опасности не представляют, <…> все службы мы оповестили об этом на Кубани. В Ростовской области не было такого явления массового, очень кратковременное явление, буквально несколько минут, и снег пошел белый. <…> Но у нас такие случаи бывают, и в Ростовской области, и на Кубани, чаще всего", - добавила она.

"Грязные дожди" в России и Абхазии

Ранее о подобных явлениях сообщали жители Краснодарского края и Абхазии. На горнолыжных курортах сочинской Красной Поляны трассы покрылись слоем желтого песка, но на их работе это серьезно не отразилось. По данным МЧС России по Краснодарскому краю, пылевые облака прошли от северо-восточной Ливии, через остров Крит и Эгейское море до Черноморского побережья. Воздушные массы продолжат движение на северо-восток.

Жители Адыгеи ранее обратились в Роспотребнадзор с просьбой разъяснить, могут ли желтые осадки быть опасны для здоровья. Специалисты ведомства выяснили, что в воздухе содержится мелкодисперсная пыль с элементами песка - вероятно, частицы являются отголоском песчаной бури, прошедшей на побережье Средиземного моря.

По информации гидрометцентра Ставропольского края, о "цветных осадках" сообщали жители Невинномысска и двух сел в соседнем районе. Сейчас метеорологи изучают явление. Предварительно, опасности для людей осадки не представляют. Пользователи социальных сетей делятся фотографиями машин, покрытых снегом с песком.

Как сообщил ранее ТАСС ведущий специалист центра "Фобос" Александр Синенков, воздушные массы, которые несут песок из Северной Африки и привели к "грязным дождям" на юге России и Северном Кавказе, уйдут с территории РФ в течение суток.