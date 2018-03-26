Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.03:
$ 57
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минкавказ поддержит реализацию проектов цифровой экономики в СКФО

В стране
26 марта, 12:37 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 26, марта. /ТАСС

По итогам стратегической сессии во Владикавказе сформируют региональную "дорожную карту" НТИ и цифровой экономики из представленных на мероприятии проектов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 марта. /ТАСС/. Министерство РФ по делам Северного Кавказа готово поддержать проекты в сфере цифровой экономики, разработанных в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом сообщила замминистра РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева на проходящей во Владикавказе стратегической сессии по национальной технологической инициативе (НТИ) и цифровой экономике в СКФО.

"Даже если после сегодняшнего мероприятия несколько человек, предпринимателей увидят себя в этой сфере, то это будет очень большой успех. Мы не ждем массовых идей, самое главное - найти интересные, талантливые. Мы готовы оказать необходимую помощь и поддержку проектам, у министерства есть соответствующие инструменты", - сказала Рухуллаева.

Мероприятие проходит в стране впервые. Его целью является определение планов развития по направлениям НТИ и цифровой экономики регионов СКФО.

В его рамках определят направление регионального развития по части подготовки кадров и формирования мер поддержки, а также барьеров и нужд в этой сфере. Кроме того, по его итогам сформируют региональную "дорожную карту" НТИ и цифровой экономики из представленных на мероприятии проектов. Их подготовили ученые и молодые исследователи из регионов СКФО.

Сессия проходит в Северо-Осетинском госуниверситете имени Коста Хетагурова. Как рассказал журналистам ректор университета Алан Огоев, вуз планирует подписать ряд соглашений для оказания помощи по реализации проектов в Северной Осетии. "Это касается пищевой промышленности, сельского хозяйства, энергетики, цифровых и IT-технологий. Перечень проектов будет определен по итогам сессии", - уточнил он.

Мероприятие проходит с участием ведущих экспертов АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и АО "Российская венчурная компания".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Северная Осетия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Число жертв пожара в Кемерове возросло до 56
2
Число погибших в результате пожара в ТЦ в Кемерове выросло до 64 человек
3
Times: Скрипаль и его дочь выключили на четыре часа GPS на телефонах в день отравления
4
Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове
5
Источники: послы России в странах Балтии вызваны 26 марта в МИД этих республик
6
Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Онлайн
7
Авторы De Andere Krant в Нидерландах выступили против создания негативного образа РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама