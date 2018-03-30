Вице-президент Ассоциации полярников предложил установить памятник академику Трешникову

УЛЬЯНОВСК, 30 марта. /ТАСС/. Вице-президент Ассоциации полярников Владимир Стругацкий выступил с инициативой создать памятник академику Алексею Трешникову.

Алексей Трешников (1914-1991) был директором Арктического и антарктического научно-исследовательского института Росгидромета (ААНИИ), президентом Русского географического общества. Его именем названо научно-экспедиционное судно "Академик Трешников". Сейчас оно выполняет работы в Антарктике в составе 63-й Российской антарктической экспедиции.

"Мне очень приятно, что именно в Ульяновской области нашлись люди, которые помнят о своем земляке. Было бы очень здорово, если бы удалось поставить бюст или памятник Трешникову, потому что таких людей у нас в стране можно перечислить по пальцам", - сказал Стругацкий журналистам в кулуарах восьмых "Трешниковских чтений", которые прошли на родине академика, в Ульяновске.

"Появлением этого человека, который всю жизнь прожил в Ленинграде и проработал там, мы обязаны этой замечательной земле - Ульяновской области. Очень здорово, что здесь нашлись такие энтузиасты, которые хотят хранить память своих земляков и делают все возможное, чтобы о них знала наша молодежь", - добавил он.

Вице-президент Ассоциации полярников в Ульяновске представил документальный фильм о Трешникове "Полярное счастье". В нем показаны кадры работы известного ученого в экспедициях, ведется рассказ о событиях в его жизни. В фильме использованы документальные материалы о Трешникове, его интервью, снятые на кинопленку, фрагменты беседы с его соратниками и учениками.

Ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция "Трешниковские чтения" проводится в Ульяновске в восьмой раз. Она посвящена памяти знаменитого российского океанолога, исследователя Арктики и Антарктики, академика Алексея Трешникова. В этом году мероприятие прошло с 29 по 30 марта по шести научным направлениям. В нем приняли участие доктора наук России и ученые из 35 регионов