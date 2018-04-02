Строители протестировали освещение автодороги на Крымском мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апреля. /ТАСС/. Строители выполнили тестовое включение наружного освещения на одном из участков автомобильной трассы транспортного перехода через Керченский пролив между Крымским полуостровом и материковой частью России. Об этом в понедельник сообщает информационный центр "Крымский мост".

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Специалисты провели тестовое включение наружного освещения на четырех пролетах моста на участке ближе к берегу Краснодарского края.

"Строители включили электричество в общей сложности на 20 мачтах освещения [по 10 с обеих сторон дороги]. Работы проводились с наступлением темного времени суток и длились около трех часов", - говорится в сообщении.

Результаты замеров, проведенных службой контроля качества, подтвердили соответствие освещенности трассы проектным расчетам.

"Согласно проекту, освещенность трассы должна быть не ниже 20 люкс (лк, единица измерения освещенности в международной системе единиц). Тестовые замеры показали, что по всему полотну - вне зависимости от удаленности от мачт освещения - достигнут показатель выше расчетного. То есть работа, выполненная строителями и энергетиками, полностью соответствует проектным решениям и гарантирует безопасные и комфортные условия дорожного движения", - приводятся в сообщении слова ведущего эксперта дорожного хозяйства отдела контроля качества ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора (заказчик проекта) Александра Русакова.

В инфоцентре рассказали, что дорогу будут освещать натриевые лампы высокого давления "с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом". Их используют для уличного освещения, в том числе на транспортных магистралях, в тоннелях и на аэродромах.

"Везде, где необходима контрастная видимость объектов в любых погодных условиях. Это особенно важно для автодороги через Керченский пролив, где густые туманы - частое явление", - говорится в сообщении.

Во время эксплуатации моста, наружное освещение с приближением сумерек будет автоматически включаться, а в утренние часы - отключаться.

"Система, созданная на Крымском мосту, обеспечит бесперебойную работу искусственного освещения дороги в темное время суток и при этом минимизирует затраты электроэнергии", - добавили в инфоцентре.