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Первый зампред правительства Кабардино-Балкарии стал мэром столицы республики

В стране
2 апреля, 17:18 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 2, апреля. /ТАСС

Прежнего руководителя муниципалитета Арсена Алакаева освободили от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу

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НАЛЬЧИК, 2 апреля. /ТАСС/. Первого заместителя председателя правительства Кабардино-Балкарии (КБР) Таймураза Ахохова избрали главой администрации города Нальчика. Соответствующее решение приняли в понедельник на сессии местного самоуправления горда, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"Сегодня на сессии Совета местного самоуправления городского округа Нальчик заместителем главы горадминистрации назначен Таймураз Ахохов, ранее занимавший должность первого вице-премьера правительства КБР. В этот же день депутаты возложили на Ахохова исполнение обязанностей главы администрации города Нальчика", - говорится в сообщении.

Прежнего руководителя муниципалитета Арсена Алакаева освободили от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу, отметили в пресс-службе, не уточнив, где именно будет работать бывший мэр.

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