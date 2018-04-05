Спасатели предупредили о лавинной опасности в трех районах Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 апреля. /ТАСС/. Спасатели в четверг распространили оперативное предупреждение на 6 апреля о лавинной опасности в трех районах Сахалинской области.

"По информации Регионального противолавинного центра ФГБУ "Сахалинское УГМС", 6 апреля на лавиноопасных участках Невельского, Холмского и Долинского районов прогнозируется риск схода снежных масс. На остальной территории острова Сахалин нелавиноопасно, возможен сход одиночных лавин", - говорится в сообщении спасателей.

Как сообщили ТАСС в региональном противолавинном центре, за текущий сезон лавинной опасности специалисты зарегистрировали сход 168 лавин в населенных пунктах, на автомобильные и железные дороги.

Сейчас в зонах лавинной опасности на Сахалине и Курилах находятся более 40 населенных пунктов, среди которых города Невельск, Холмск, Томари, Углегорск и села Синегорск, Чехов, Новосибирское, Быков, Горнозаводск, Шебунино и другие, а также ряд участков железной и автомобильных дорог. В среднем в сезон на Сахалине регистрируют сход в населенных пунктах и на дороги около 500 лавин. В горах ежегодно сходят десятки тысяч лавин. Сезон лавиной опасности на юге Сахалине, по средним многолетним данным, завершается в апреле, на севере острова - в середине-конце мая.