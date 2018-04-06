Глава Минкавказа назвал главными вызовами в СКФО безработицу и учебу в три смены

ЕССЕНТУКИ, 6 апреля. /ТАСС/. Снижение уровня безработицы и ликвидация трехсменных занятий в школах остаются главными вызовами в СКФО, заявил в пятницу министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

"В 2017 году уровень безработицы остался на прежнем уровне в 11% по международной методике. Это остается самым большим для нас вызовом в СКФО", - сказал Кузнецов на заседании Общественного совета при министерстве в Ессентуках. По его словам, в прошлом году на рынке труда было создано 30 тыс. рабочих мест, поэтому показатель безработицы был "не ухудшен, но и не сокращен". "Ключевая задача - создать инструменты, которые качественно изменят этот ключевой индикатор социального самочувствия в СКФО", - сказал министр.

Кузнецов также отметил другую проблему: в частности, в Дагестане и Чечне школьники все еще учатся в три смены. И хотя предусмотрено 3,7 млрд рублей на строительство 13 школ, "при текущей демографической ситуации этих средств недостаточно". "В ближайшие три года еще 100 тыс. первоклассников сядут за парты", - добавил глава Минкавказа.

По его словам, позитивным оказываются демографические показатели региона - в СКФО самый низкий в РФ показатель смертности, который в 2017 году еще снизился - с 7,8% до 7,6% на 1 тыс. жителей. Прирост населения на Кавказе составил 7,3% на то же число населения, это самый большой показатель в масштабах страны. Министр отметил, что в округе уже есть один субъект, который достиг показателя продолжительности жизни "80 плюс", обозначенного руководством страны. "Это Республика Ингушетия, где этот показатель уже достигнут", - сказал Кузнецов.

Кузнецов сообщил, что в 2017 году в СКФО начали реализацию 14 инвестпроектов в рамках региональных подпрограмм на сумму около 2 млрд рублей, что позволит создать около 1,75 тыс. рабочих мест. Финансирование субъектов теперь будет зависеть от результатов их работы. "После 2018 года и сейчас будем формировать законодательную базу, финансирование субъектам будут давать по результатам. Ресурс нужно перераспределять тому, кто умеет работать", - сказал министр.

В целом, по его словам, в 2017 году СКФО имел позитивную динамику по основным показателям. "Индекс промышленного производства составил 102,7%, и мы видим здесь сохранившуюся опережающую тенденцию по сравнению с общероссийским показателем 101%. Объем инвестиций превысил 503 млрд рублей, с маленьким ростом, незначительно выросли доходы населения", - сказал Кузнецов.