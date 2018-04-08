Центральный аппарат Рослесхоза будет координировать тушение лесных пожаров в Сибири и ДФО

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Рослесхоз в воскресенье направил представителей центрального аппарата ведомства и "Авиалесохраны" в регионы Сибири и Дальнего Востока, где сложилась тяжелая ситуация с лесными пожарами, для координации работ по тушению более 50 таких пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Рослесхоза, 7 апреля в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах удалось потушить 48 пожаров. Их общая площадь превысила 21 тыс. га. Из них 19 пожаров (более 20 тыс. га) - в Амурской области. Осложняют работы сухая и очень ветреная погода и несанкционированные палы сухой травы.

"Федеральным агентством лесного хозяйства в наиболее горимые регионы Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, в том числе Амурскую область, Приморский и Забайкальский края, направлены для координации работ по тушению лесных пожаров представители центрального аппарата ведомства, департаментов лесного хозяйства по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам, ФБУ "Авиалесоохрана", - говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что пока угрозы перехода огня лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики нет.

По данным Рослесхоза на 12:00 мск, в Амурской области, на всей территории которой в лесах действует режим ЧС, проводились работы по тушению 20 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, там составила более 56 тыс. га. Девять пожаров локализовано на площади более 29 тыс. га. Помощь в стабилизации обстановки в регионе оказывают 97 пожарных "Авиалесоохраны". Федеральные силы работают в Свободненском, Шимановском, Зейском и Мазановском районах.

В Приморском крае проводились работы по тушению 20 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составила почти 12,5 тыс. га, десять пожаров локализовано на площади более 10,5 тыс. га. На территории Забайкальского края необходимо потушить еще 15 лесных пожаров. Огонь уже прошел почти 370 га, шесть пожаров локализовано на 196 га.