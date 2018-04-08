Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Центральный аппарат Рослесхоза будет координировать тушение лесных пожаров в Сибири и ДФО

В стране
8 апреля, 14:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

По данным ведомства, 7 апреля в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах удалось потушить 48 пожаров

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Рослесхоз в воскресенье направил представителей центрального аппарата ведомства и "Авиалесохраны" в регионы Сибири и Дальнего Востока, где сложилась тяжелая ситуация с лесными пожарами, для координации работ по тушению более 50 таких пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Рослесхоза, 7 апреля в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах удалось потушить 48 пожаров. Их общая площадь превысила 21 тыс. га. Из них 19 пожаров (более 20 тыс. га) - в Амурской области. Осложняют работы сухая и очень ветреная погода и несанкционированные палы сухой травы.

"Федеральным агентством лесного хозяйства в наиболее горимые регионы Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, в том числе Амурскую область, Приморский и Забайкальский края, направлены для координации работ по тушению лесных пожаров представители центрального аппарата ведомства, департаментов лесного хозяйства по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам, ФБУ "Авиалесоохрана", - говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что пока угрозы перехода огня лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики нет.

По данным Рослесхоза на 12:00 мск, в Амурской области, на всей территории которой в лесах действует режим ЧС, проводились работы по тушению 20 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, там составила более 56 тыс. га. Девять пожаров локализовано на площади более 29 тыс. га. Помощь в стабилизации обстановки в регионе оказывают 97 пожарных "Авиалесоохраны". Федеральные силы работают в Свободненском, Шимановском, Зейском и Мазановском районах.

В Приморском крае проводились работы по тушению 20 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составила почти 12,5 тыс. га, десять пожаров локализовано на площади более 10,5 тыс. га. На территории Забайкальского края необходимо потушить еще 15 лесных пожаров. Огонь уже прошел почти 370 га, шесть пожаров локализовано на 196 га.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Приморский край Амурская область Забайкальский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
2
Посол РФ хочет услышать от главы британского МИД оценки ситуации в отношениях двух стран
3
Чайка: МВД Великобритании знало об угрозе жизни Литвиненко, но не предприняло никаких мер
4
Число пострадавших при столкновении автобуса с электричкой в Крыму возросло до семи
5
Небензя: новые факты в деле Скрипаля могут полностью перевернуть дело
6
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
7
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости