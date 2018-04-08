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Новый экологический маршрут открыли в горном районе Ингушетии

В стране
8 апреля, 18:53 UTC+3 МАГАС МАГАС 8, апреля. /ТАСС

Согласно исследованию, которое провел Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" совместно с журналом "Отдых в России", Ингушетия стала самым экологически чистым для туризма регионом РФ

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МАГАС, 8 апреля. /ТАСС/. Комитет по туризму Ингушетии презентовал новый пешеходный экологический маршрут к Эка-Чожинскому водопаду в Ассинском ущелье республики, который будет носить название "Памятники природы Ингушетии. Эка-Чожинский водопад", сообщает пресс-служба республиканского комитета по туризму.

"Этот водопад высотой 37 метров сотрудники комитета обнаружили зимой, с наступлением более теплой погоды в марте, мы проведи там субботник, убрали высокую траву и сухие ветки. Теперь мы его включили в список наших туристических маршрутов, чтобы предложить гостям и жителям региона", - рассказала ТАСС пресс-секретарь комитета по туризму Марем Оздоева.

По ее словам, в регионе более 30 туристических маршрутов, разработанных комитетом и большинство из них, относятся к экологическим.

"Наши маршруты экологические: ухоженные тропы, маркировка, в сложных участках имеются ограждения и перила. Это важно, потому что экологические маршруты привлекают, как правило, людей, делающих первые шаги в туризме", - отметила Оздоева.

Согласно исследованию, которое провел Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" совместно с журналом "Отдых в России", Ингушетия оказалась на первом месте по критерию "экологическое здоровье региона" и стала самым экологически чистым для туризма регионом России.

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