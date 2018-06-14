Аксенов: Крым планирует к 2024 году привести в порядок 50% автодорог

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Республика Крым, где около 80% автодорог не соответствуют нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, планирует к 2024 году привести в порядок до 50% дорог. Об этом в четверг сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"Если мы будем системно подходить к решению задач, стоящих перед нами... при имеющемся финансировании к 2024 году у нас получится довести до нормативного состояния до 50% дорог", - написал он на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что объем финансирования дорожной деятельности в Республике Крым в 2018 году, в сравнении с прошлым годом, с учетом средств федерального бюджета возрастет на 14% - до 40 млрд рублей.

В четверг Аксенов сообщил, что Крыму из резервного фонда президента РФ на текущий год было выделено дополнительно 4,5 млрд рублей на капитальный ремонт дорог. "Из них 3,2 млрд рублей уже переведены на счета республики и будут доведены до муниципальных образований и Службы автомобильных дорог Крыма", - уточнил глава региона.

Аксенов отметил, что сегодня "дорожное строительство - один из основных видов республиканской деятельности". Между тем качество работ частных подрядчиков, как правило, оставляет желать лучшего. В связи с этим, сообщил Аксенов, "принято решение о формировании государственного казенного учреждения, которое будет заниматься вопросами ремонта, капитального ремонта и строительства дорог".

"Республике необходим инструмент, который будет гарантировать, что сельские и городские дороги будут находиться в обслуживании одного юридического лица с государственной формой собственности. Непосредственным контролем над формированием данного учреждения займется вице-премьер Виталий Нахлупин. Уже нынешней осенью данное предприятие должно быть готово", - отметил глава Крыма.

Масштабный ремонт дорог

Дорожную сеть Крымского полуострова спроектировали и построили в 40-50 годы XX века, она не рассчитана на современные нагрузки. Помимо естественного износа крымских дорог, к их разрушению ведет увеличение грузовых перевозок и периодическая активизация оползневых процессов. Негатива на дорогах полуострова добавляет и рост числа машин, особенно в летний период. По данным властей, после воссоединения Крыма с Россией ежегодно автомобильный парк региона стал увеличиваться на 20%, а в 2015 году число машин в республике возросло в 1,5 раза.

Власти прогнозируют, что объем заезжающих в регион автомобилей после ввода в эксплуатацию Крымского моста, связывающего полуостров с остальной Россией, возрастет вдвое. В связи с этим глава республики Сергей Аксенов ранее заявлял, что тема развития транспортной сети в регионе является ключевой. В 2015 - 2016 годы в Крыму удалось отремонтировать порядка 520 км дорог, а до 2021 года в Крыму власти обещали в целом отремонтировать около 700 км.