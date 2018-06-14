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В Краснодарском крае в 2018 году запустят около 80 маршрутов винного и агротуризма

В стране
14 июня, 15:57 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 14, июня. /ТАСС

Министр туризма региона сообщил, что эногастрономический маршрут будет проходить по территории Темрюкского района, Анапы и Геленджика

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СОЧИ, 14 июня. /ТАСС/. Власти Краснодарского края планируют, что за 2018 год в регионе бзапустят около 80 "винных дорог" и агротуров, сообщил в четверг журналистам министр курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Христофор Константиниди.

"Одной из стратегических направлений ассоциации аграрного туризма является развитие эногастрономического направления (маршрутов для поездок и экскурсий на винодельни и виноградники). Сейчас ведется разработка винных маршрутов, которые должны появиться за этот год. Восемьдесят маршрутов планируется запустить за 2018 год", - сказал он.

По данным министерства, в число этих маршрутов войдут "винные дороги" и агротуры - туристические поездки в сельскую местность.

Константиниди добавил, что во время подготовки к туристическому фестивалю "Античное наследие России", который прошел в регионе 1-12 июня, появилась идея создать большой эногастрономический маршрут по территории Кубани. "Маршрут будет проходить на территории Темрюкского района, Анапы, Геленджика. Каждый может выбрать: проехать длинной винной дорогой или выбрать более короткий маршрут", - отметил он.

Краснодарский край - один из лидеров в России по производству винограда и вина. Три наиболее крупных предприятия, работающих в регионе, - это "Фанагория", "Кубань-вино" (входит в состав холдинга "Ариант") и "Абрау-Дюрсо". Также в регионе работает множество небольших виноделен.

Краснодарский край является одним из основных туристических регионов РФ. В 2017 году Кубань посетили около 16 млн туристов, в 2018 году турпоток прогнозируется на уровне 16,2 млн человек. Агротуризм (в том числе - винные маршруты) является одним из динамично развивающихся направлений туризма на Кубани.

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