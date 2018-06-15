Двухэтажные поезда от Москвы до Калининграда планируют запустить в этом году

КАЛИНИНГРАД, 15 июня. /ТАСС/. Двухэтажные поезда между Москвой и Калининградом планируется запустить до конца 2018 года, сообщила журналистам министр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова.

"Планируем в этом году. Запуск таких поездов даст дополнительный комфорт пассажирам", - сказала Дятлова на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС о сроках запуска таких поездов.

Министр отметила, что, поскольку Калининградская область - эксклавная территория, вопрос запуска таких поездов должен быть согласован с Литвой, через которую осуществляется железнодорожное сообщение региона с Центральной Россией. В настоящее время, по словам Дятловой, вопрос находится в стадии согласования с Вильнюсом.

Двухэтажные вагоны обслуживают в настоящее время несколько внутрироссийских маршрутов. В частности, такие поезда ходят между Москвой и Санкт-Петербургом, а также связывают Москву с Казанью, Воронежем и еще несколькими городами. От Калининграда до Москвы в настоящее время ходят обычные одноэтажные вагоны.