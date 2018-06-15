Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Двухэтажные поезда от Москвы до Калининграда планируют запустить в этом году

В стране
15 июня, 19:40 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 15, июня. /ТАСС

Подобные поезда обслуживают в настоящее время несколько внутрироссийских маршрутов

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЛИНИНГРАД, 15 июня. /ТАСС/. Двухэтажные поезда между Москвой и Калининградом планируется запустить до конца 2018 года, сообщила журналистам министр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова.

"Планируем в этом году. Запуск таких поездов даст дополнительный комфорт пассажирам", - сказала Дятлова на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС о сроках запуска таких поездов.

Министр отметила, что, поскольку Калининградская область - эксклавная территория, вопрос запуска таких поездов должен быть согласован с Литвой, через которую осуществляется железнодорожное сообщение региона с Центральной Россией. В настоящее время, по словам Дятловой, вопрос находится в стадии согласования с Вильнюсом.

Двухэтажные вагоны обслуживают в настоящее время несколько внутрироссийских маршрутов. В частности, такие поезда ходят между Москвой и Санкт-Петербургом, а также связывают Москву с Казанью, Воронежем и еще несколькими городами. От Калининграда до Москвы в настоящее время ходят обычные одноэтажные вагоны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Татарстан Санкт-Петербург Воронежская область Калининградская область
Страны
Литва Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков объяснил, как слова Путина о пенсиях 13-летней давности разошлись с идеями кабмина
2
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
3
Ученые заявили, что сигареты содержат больше вредных веществ, чем указано на пачке
4
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
5
Пенсионный возраст в России. Досье
6
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
7
Силуанов: повышение пенсий на тысячу рублей будет перекрывать рост потребительских цен
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости