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В Ульяновской области создадут ситуационный центр по управлению регионом

В стране
18 июня, 7:11 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 18, июня. /ТАСС

Глава области отметил, что цифровые решения внедряются также в сферу здравоохранения

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УЛЬЯНОВСК, 18 июня. /ТАСС/. Создание цифрового ситуационного центра по управлению регионом началось в Ульяновской области. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

"Я был в гостях у мэра Сеула, у него из кабинета можно управлять всем городом, а на всю стену размещен огромный экран. Через год у меня будет такой же. Сейчас мы уже начали формировать в регионе ситуационный центр, который также будет управлять всем регионом", - сказал собеседник агентства.

Морозов уточнил, что в кабинете у мэра Ульяновска будет свой сегмент управления территорией, а у губернатора оборудуют ситуационный центр для информирования о том, что происходит в области - где какие ЧП. "В регионе десятки городов, муниципальных образований, мне очень важно постоянно понимать, что там происходит. Такая система путем сигнализирования о сбоях или проблемах позволяет в режиме онлайн следить за ситуацией", - отметил он.

Губернатор добавил, что регион в рамках развития цифровых технологий также изучил проект по созданию умных светофоров, который реализован в Воронеже совместно с японцами. "Они сами считывают ситуацию на дороге: какое количество машин стоит, и сами программируют ситуацию - сколько секунд будет светить зеленый или красный. Например, 30 секунд или 32 секунды, чтобы минимизировать заторы", - уточнил Морозов.

По словам главы региона, цифровые решения в регионе внедряются и в сферу здравоохранения. Например, телемедицина активно развивается в перинатальном центре "Мама", который открыли в Ульяновске в этом году. "Любое обследование даже в отдаленном поселке сразу же отправляется главному специалисту по тому или иному направлению, мы сразу можем обсудить, что с тем или иным больным, и дать подсказку любому врачу", - сказал он.

Подробности читайте в интервью на сайте ТАСС.

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