Тамбовская усадьба Рахманинова претендует на статус федерального музея

ТАМБОВ, 18 июня. /ТАСС/. Музей-усадьба композитора Сергея Рахманинова, расположенный в селе Ивановке Тамбовской области, обратится в Минкультуры РФ для присвоение статуса федерального музея-заповедника, сообщил ТАСС директор музея Александр Ермаков.

"Губернатор Александр Никитин подписал дорожную карту по развитию Ивановки. Следующим этапом станет присвоение статуса достопримечательного места, у нас уже документы процентов на 60-70 готовы. Затем - музея-заповедника, учредителем которого будет администрация области, и затем мы уже подаем [документы] в правительство, в министерство культуры, чтобы мы были федеральными", - сказал Ермаков.

По словам Александра Ермакова, музеи-заповедники есть в 43 регионах страны, например в Тульской области их три - усадьба Льва Толстого "Ясная поляна", усадьба Ивана Тургенева "Спасское-Лутовиново" и Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник Поленова. Музей-усадьба Рахманинова "Ивановка" до сих пор остается областным государственным бюджетным учреждением.

"Пришло время все музеи-усадьбы, музеи-заповедники великих людей сделать федеральными. <...> И Ивановка - это еще не худший вариант, еще хоть что-то удается делать. Музей Мусоргского в Псковской области, музей Глинки в Смоленской области - они до сих пор еще филиалы областных музеев, о каком развитии может идти речь? Этот вопрос должен подниматься на очень высоком уровне - на уровне Совета при президенте по культуре", - уточнил он.

Сергей Рахманинов (1873-1943) - русский композитор, пианист и дирижер. Дом-музей Сергея Рахманинова в Ивановке Тамбовской области открылся в 1982 году. В 1987 году его преобразовали в Музей-усадьбу С. В. Рахманинова. В усадьбе ежегодно походят Международные музыкальные фестивали им. С.В. Рахманинова, фольклорные праздники, научные конференции.